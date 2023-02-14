「粉紅超跑」揭密！10年前衝BMW展示間　媽祖相中這裡要它讓位

▲白沙屯媽祖鑾轎2013年駐駕在BMW展示中心，也成為「粉紅超跑」一稱由來。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

記者蔡怡萍／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖為期9天8夜的進香之旅，於12日凌晨1時25分起駕，今年有史上最多的11萬多名香燈腳報名參與，追隨媽祖娘娘的「粉紅超跑」，而拱天宮也揭曉這個獨一無二稱呼的由來，原來是10年前媽祖鑾轎進入彰化一家BMW展示中心，看中了一輛白色展示車停放的位置，請它讓位出來，隨後鑾轎也真的「倒車入庫」。

白沙屯拱天宮在臉書粉專PO文介紹，專屬於白沙屯媽的「粉紅超跑」一稱由來，在2013年4月24日下午5點52分，當時鑾轎進入BMW汽車位於彰化一家展示中心後，在白色寶馬前面行轎示意，請展示用的白色寶馬讓位出來，人員急忙協調並將車輛移開後，鑾轎隨後「倒車入庫」，當晚並就地駐駕。

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▲媽祖鑾轎相中白色BMW停車的地方，展示中心人員連忙發動車子移開。（圖／翻攝YOUTUBE，下同）



拱天宮進一步解釋，粉紅超跑的「粉紅」是指媽祖鑾轎上方的粉紅色遮雨布；「超跑」則是因為進香行進速度敏捷，因此產生了「粉紅超跑」一詞，後來的香燈腳都稱白沙屯媽祖鑾轎為「粉紅超跑」或是簡稱「超跑」，可愛的稱呼也增加了不少親切感。

許多網友得知由來後，驚呼「全台唯一合法超速的超跑」、「全台唯一的粉紅超跑、隨時甩尾隨時停車都Pass」、「女神太有個性又可愛」、「當跟著媽祖一起走就知道為何稱為超跑了」、「之後那間車廠好像每次都會提前清空位置，等待媽祖再次駐駕」。