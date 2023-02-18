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白沙屯鑾轎將通過台中！　香燈腳眾多...警估通行時間比去年多1hr

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方預計今年白沙屯媽祖進香團，返程通過台中的時間將比去年多1小時。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

年度宗教盛事的白沙屯媽祖遶境活動，於昨(17日)晚舉行進火儀式，隨即回程，預計在36小時內帶著萬年香火回宮，將於20日下午4時將回到苗栗拱天宮。返程路線將行經台中市清水警分局轄區，警方指出，今年香燈腳比往年多上許多，預計返程通過台中的時間將會比去年多1小時，籲請用路人及信眾配合警方指揮。

白沙屯媽祖鑾轎18日上午8時許，沿台61線下台17線進入彰化大城鄉，沿途經過芳苑、福興、鹿港、線西、伸港等鄉鎮，警方預計將於今晚11時許進入台中。

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台中市清水警分局表示，去年白沙屯媽沿西濱快速道路回程，進香團花了4、5個小時通過台中，今年因香燈腳人數眾多，預估時間將會比去年多出1小時。

清水警分局說，本次動員警力約98人次，由於鑾轎行經路線不固定，今年湧入大量人潮，清水警為維護道路交通安全與順暢，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施。呼籲請用路人聽從交通人員指揮，行經梧棲、清水路段用路人隨時掌握鑾轎路線，改由台61線西濱快速道路或台1線行駛，另外，因跟隨車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，以維護用路人交通順暢及安全。

清水警分局長周俊銘提醒，媽祖鑾轎進入本轄正值深夜，由於轄內某些段較為昏暗，請隨行香燈腳及信眾隨時注意自身安全，若需要協助可與警方聯繫。

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