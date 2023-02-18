「腿骨變形」阿伯跟媽祖走168km！香燈腳一路協助　歸隊終到朝天宮

▲黃老先生雙腿腿骨變形，但仍堅持跟著白沙屯媽祖鑾轎一起遶境。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉人豪／雲林報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖出巡，經過6天跋涉168公里後，昨(17日)中午抵達北港朝天宮天，而一位8年前出了車禍後雙腳受傷、腿骨變形的黃老先生即使走路一跛一跛，也依然慢慢跟著媽祖前進，在其他香燈腳默默協助下，於昨天晚上10點多順利抵達朝天宮。

不少香燈腳將遇到阿伯的過程分享在臉書「白沙屯媽祖粉絲團」，指出遇到阿伯後大家都紛紛陪他一起走，路上聊了一下才知道阿伯的故事，阿伯也說下星期六腳要開刀。「第一次遇到他，是在媽祖回村遊庄，他的腳流血，我要幫他處理，他說不用，他自己會擦藥」

也有看到阿伯在超商休息的香燈腳說，阿伯連吃一顆茶葉蛋都吃到睡著了，「但當我們正在爭執食物及補給品時，阿伯他卻是用他個人的方式來跟著媽祖進香....加油吧阿伯」。最後阿伯在17日晚間10點55分抵達朝天宮，成為最後歸隊的香燈腳。

▲黃老先生17日晚間10點多抵達朝天宮，為最後歸隊的香燈腳。（圖／記者黃彥傑攝）

黃老先生家住彰化，跟在隊伍後方的他，走路一跛一跛，但絲毫不減對媽祖信仰的虔誠。黃老先生說，8年前出了車禍後雙腳受傷、腿骨變形，再加上年紀大了，骨頭也出現退化，因此雙腿不良於行，每走一步就會痛一次。

黃老先生自豪地說，大家媽祖進香他跟著走了25年，白沙屯媽祖也跟著走了9年，儘管腳已經不太方便，這次白沙屯媽祖遶境進香，仍是堅持在第一天就跟著媽祖鑾轎一起走，絕不放棄。