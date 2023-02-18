白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」　民眾驚：神威顯赫

▲白沙屯媽祖駐駕北港朝天宮，天公爐出現火龍奇景。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

記者莊智勝／雲林報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖出巡，預計遶境9天8夜，經過6天跋涉168公里後，昨(17日)中午抵達北港朝天宮天，依循古禮「三進三退」入廟，並在正殿神龕內安座。在白沙屯媽祖進入朝天宮後，宮內天公爐也被民眾拍下出現「火龍」奇景，網友紛紛直呼「神威顯赫！」

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▲香燈腳夾道歡迎白沙屯媽祖鑾轎。（圖／北港朝天宮提供）

▲香燈腳夾道歡迎白沙屯媽祖鑾轎。（圖／記者林振民攝）

白沙屯媽祖鑾轎昨上午短暫停留北辰派出所後，一鼓作氣朝著北港朝天宮進發，一路上沿著雲145公路前進，於中午12時9分在數萬香燈腳夾道歡迎下，「三進三退」進入北港朝天宮駐駕。廟方人員以雙手高捧，請出轎內的「白沙屯媽」金身，入朝天宮正殿神龕內安座，北港地區許多民眾也紛紛前來朝天宮參拜回娘家的「白沙屯媽」。

在白沙屯媽祖入廟後，畫面也拍到朝天宮天公爐竄出「火龍」奇景，高漲的火舌宛若一條昂首而立的火龍，頭部、眼睛、嘴部輪廓相當清晰，令民眾嘖嘖稱奇，直呼「火龍呈獻」、「吉祥平安如意」、「神威顯赫，媽祖保佑！」

▼北港朝天宮昨湧入數十萬信眾，擠得水洩不通。（圖／記者蔡佩旻攝）