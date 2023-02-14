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蔡易餘攜手會計師公會社區捐米　老人食堂加菜送暖

▲▼ 情人節送愛到據點 蔡易餘立委攜手會計師公會捐贈白米！ 。（圖／蔡易餘辦公室提供）

▲▼ 蔡易餘立委及團隊攜手會計師公會捐贈白米給社區關懷據點 。（圖／蔡易餘辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立委蔡易餘攜手台灣省會計師公會，西洋情人節2月14日於嘉義縣水上鄉塗溝村老人食堂舉辦「食堂暖暖，民間有愛」記者會，共計捐贈1000包，合計2500公斤，將捐贈海區八個鄉鎮老人食堂據點，替長輩加菜，現場洋溢著一片溫馨氛圍。

▲▼ 情人節送愛到據點 蔡易餘立委攜手會計師公會捐贈白米！ 。（圖／蔡易餘辦公室提供）

「一日情人，食堂送愛」蔡易餘表示，會計師公會來嘉義海線捐贈物資已經有7年，這次預計有2700多位長輩能受惠，近年來物價通膨，對老人食堂食材費增加不小負擔，所以會計師公會將過去一包2公斤白米增加為2.5公斤，希望能夠拋磚引玉，喚起更多社會賢達參與公益的熱情。

▲▼ 情人節送愛到據點 蔡易餘立委攜手會計師公會捐贈白米！ 。（圖／蔡易餘辦公室提供）

蔡易餘指出，感謝會計師公會慷慨解囊，這幾年除了白米之外，過去也有捐贈過醬油與台灣豬，讓老人食堂的長輩感受到社會的溫暖， 讓這股社會善心一直沒變，始終默默為注入暖流，未來他會持續媒合企業一起做公益，讓嘉義更幸福。

▲▼ 情人節送愛到據點 蔡易餘立委攜手會計師公會捐贈白米！ 。（圖／蔡易餘辦公室提供）

台灣省會計師公會理事長楊永成表示，公會多年來響應捐贈物資活動，向全省會計師募集資金籌辦，希望透過蔡委員協助，媒合幫助弱勢的社福團體，今天是情人節也當成長輩的一日情人，將愛心能夠送達海區老人據點。

14日捐贈儀式包括立委蔡易餘、臺灣會計師公會理事長楊永成、水上鄉長林緗亭、縣議員黃榮俊、江佩曄、黃惠汝、水上代表會主席林家緯以及副主席王國智等民意代表共同出席，社區據點負責人接收公會捐贈的白米，蔡易餘團隊也以感謝的心回贈公會感謝狀表達最高謝意。

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