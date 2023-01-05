綠委認「論文門」把知識分子當白癡　「年輕人因此看不起民進黨」

▲立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨在九合一大選慘敗後，檢討聲浪不絕於耳，民進黨立委蔡易餘5日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，民進黨這次選舉策略有錯誤，但點出問題卻會被出征，大鳴大放不見了，這點很可惜。蔡也提到，論文事件中，柯建銘、鄭運鵬等人對論文都很有信心，「而這件事情導致我們把知識分子當成白癡，很多年輕人也因此變得看不起民進黨。」

對於民進黨選戰策略，蔡易餘提到，而自己先前上媒體節目時會點出問題，但一講就會被黨內點名作記號，「說我都講不同意見，但民進黨確實有些方向要調整，且臉書會被自己人出征，還說我論述跟高嘉瑜雷同，後來覺得很沮喪，所以在選戰後期連政論節目都不想去上。」

蔡易餘感嘆，「為何民進黨變一言堂？這樣很不好，因為每件事大家都有自己看法，不過出發點都是為了民進黨好，也是想為年底選戰開創新道路。」他也指出，加上後來側翼網軍開始主導議題，導致綠營大軍也跟進去衝撞一些不重要的事。

蔡易餘表示，民進黨要檢討的問題是，在臉書上遇到不同聲音時不該去轟炸，而自己就是被炸過，所以決定不吵，但後來選舉輸掉，就是要面對檢討，把事情攤開來講，民進黨的大鳴大放不見了，這點很可惜，且民進黨過去是由下而上的政黨，不能執政後讓人覺得草根性就消失，並且應要傾聽基層聲音而不是高層。

而民進黨選後檢討報告中也提到，論文門成為選戰轉折之一，而前新竹市長林智堅面對論文門事件時，當下並未第一時間認錯，蔡易餘表示，自己當時有在黨團群組討論，但沒想到內容流出去，因為覺得檯面上講不好，所以才在黨團群組表示，不要跟台大直接硬撞。

對於論文門處理方式，蔡易餘指出，自己只是想點出問題，而同溫層也是一大主因，但側翼過於兇猛，也導致想提出建議的人被當作敵人打。蔡透露，事發之後有傳訊息給柯建銘、鄭運鵬等人談論文事件，但他們對論文都很有信心，而這件事情導致我們把知識分子當成白癡，很多年輕人也因此變得看不起民進黨。

