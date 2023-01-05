蔡政府急轉彎普發6千？　蔡易餘指「誤解」：可能有些人聽不懂

▲蔡政府普發六千被指是政策急轉彎。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布，每人普發6000元，被藍營指控是政策急轉彎，對此，民進黨立委蔡易餘5日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，蔡英文總統在元旦的談話，就有提到要與全民同享，只是金額與方式還沒確定，「可能有些人聽不懂，所以引發緊張，只好快點定調，才會讓人覺得說怎麼決策有了轉折。」

對於現金發放，不少立委喊話在過年前發放，讓大家過個好年，對此，蔡易餘笑說，在元宵節前都可以算是過年，「要在過年前發放真的太趕，除了要有立法程序，還要有行政作業。」

外界也質疑，此次普發現金是否打臉過往發放3倍券、5倍券？蔡易餘回應，相關理論沒有變，用券確實可以刺激消費、活絡經濟，但拿現金就是小確幸，看起來大家比較想要小確幸。

部分立委認為應該要有排富條款，蔡易餘解釋，要排富的話，那一條線也不好畫，既然這樣就普發吧，「富人有他們對社會的貢獻，希望他們拿到這筆錢之後，可以回饋一百倍給更需要的人。」

至於去年也有超徵稅收，卻只有今年有「與民共享」？蔡易餘說明，要看每一年的歲入總預算，在2021年的歲入總預算是2兆1千億，但是超徵了3千多億，所以2022的歲入總預算就提高到2兆2千多億，沒想到今年又多了4千5百億。

而民進黨立委高嘉瑜昨指出，稅收超徵是行政失靈、並非政績而是行政疏失，要求中央進行改革檢討。蔡易餘說，明年的歲入預算總規模2兆7千億，「我們是有在拉高的，但是拉多高就要花多少錢。」他表示，自己不同意高嘉瑜的說法就是這個原因，「她用行政失靈這四字確實不太公平，因為如果編了3兆的預算，就要花3兆的錢。」



