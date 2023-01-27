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台南市水域教學遊憩活動嶄新亮點　安南水上運動中心

▲目前已完工正積極辦理促參招商作業程序中的台南市「安南水上運動中心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲目前已完工正積極辦理促參招商作業程序中的台南市「安南水上運動中心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

座落在台南市安南區嘉南大圳旁，全白流線型建築搭配水上浮動碼頭設置，營造親水環境，就是目前已完工正積極辦理促參招商作業程序中的台南市「安南水上運動中心」。

為配合體育署開放水域資源，發展水域運動競技訓練政策，台南市政府在嘉南大圳鹽水溪排水段旁設立「安南水上訓練中心」，於2022 年完工，設有輕艇划船艇庫、體能訓練室、盪槳池、浴廁、辦公室、浮動碼頭等。除具備訓練、競賽、遊憩等功能，於中心旁規劃親水廣場、休憩空間，成為一個結合水域運動及休閒遊憩的園區，除推廣水域運動外，也提供市民一個適合親水休閒的場地。

市長黃偉哲表示，為積極推動水域運動發展，故向中央爭取1.1億元工程費用（教育部體育署補助7690萬元、台南市府配合自籌3310萬元）建置水上訓練中心，設有輕艇划船艇庫、體能訓練室、盪槳池、浴廁、辦公室、浮動碼頭等空間，足可支持選手培訓及盥洗用途，除提供培訓選手良好訓練環境及停放船艇之所需外，也是一處可以舉辦輕艇賽事的極佳場地，同時更能吸引更多人進行SUP及獨木舟的體驗活動。

▲目前已完工正積極辦理促參招商作業程序中的台南市「安南水上運動中心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步指出安南水上運動中心座落於九份子新興發展社區，未來也將提供社區居民休閒散步賞景的好去處。台南市政府亦正規劃結合鄰近台江國家公園、台江文化中心等景點，營造出可文（親近歷史）可武（水上遊憩）的觀光動線，不僅提升台南市水上運動量能，也帶動地區文化觀光發展。

▲目前已完工正積極辦理促參招商作業程序中的台南市「安南水上運動中心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育局長陳良乾指出，基地位於台南市安南地區，將來可作為台南市輕艇訓練、競技場所之一，目前辦理OT促參委外經營程序中，已於112年1月6日於安南區公所辦理公聽會，後續辦理可行性評估、規劃、招商公告、甄審、評定優勝廠商及議價，由得標廠商進行場館優化，預計於113年1月開始營運，期待本場館除作為台南市各級選手培育基地及推廣正確水域體驗教育運動方式外，更可結合周邊景點規劃觀光行程，成為安南觀光新興景點。

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