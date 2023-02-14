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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部端「住宅三箭」　黃國昌開轟：只有短期治標的宣傳效果

▲▼ 房市 。（圖／記者項瀚攝）

▲為減輕房貸族壓力，內政部規劃推出房貸補貼方案，行政院則預計16日將拍板 。（示意圖／記者項瀚攝）

記者皮心瑀／台北報導

內政部喊出住宅政策「三支箭」，盼能實現居住正義，行政院16日更將拍板「房貸補貼」，減輕房貸族壓力，不過，時代力量前立委黃國昌認為，內政部所端出的住宅政策「三支箭」，無助於真正解決問題，距離實現居住正義只會更加遙遠。

面對房價問題，內政部長林右昌表示，將以住宅政策「三支箭」應對，包括擴大租金補貼適用對象、中產以下自用住宅貸款戶支持方案、建立青年購屋積金支持機制。

黃國昌說，2016年民進黨的蔡英文參選總統時就提出「房市三箭」政策，希望能有效改善日益失控的居住不正義問題。然而，幾年過去，人民看到的是不僅成效不彰，問題反而更為惡化。

黃國昌指出，依照內政部最新公布的統計資料（2022 Q3），以每年第三季作為比較基準，無論房貸負擔率、房貸所得比，在去年都已攀升到過去20年來的新高，全國平均的房貸負擔率為40.55%、房貸所得比則高達9.8。

而今，陳內閣推出新的住宅政策三箭，黃國昌認為，就目前公布的政策方向，其實就是撒幣補貼，「不客氣地說，充其量只有短期治標的宣傳效果，無助於真正解決問題，距離實現居住正義只會更加遙遠。」

黃國昌喊話，最新民調顯示，國人對於新內閣有一定的期許，願意給行政院長陳建仁時間去推展政策。然而，提醒陳院長，要實現居住正義，不能走回過去失敗的老路，只有誠實面對「高房價」、「低薪資」的問題根源，才能真正促進「居住正義」的實現。

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