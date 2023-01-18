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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「修憲門檻、廢考監」有解？　柯文哲：人事不提名、預算不要編

▲▼柯文哲出席秘書長交接暨兔年新春小物開箱 新任秘書長周台竹 謝立功。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於「降低修憲門檻」、「廢考監」議題，前台北市長柯文哲18日表示，他在台北市政府都跟大家說，「行政命令可以解決的事，不准給我送市議會，搞什麼自治條例，我都用行政命令解決」，更直言「不必動憲法，人事提名不要提、預算不要編就好。」

柯文哲今日於網路節目《POP大國民》中，被主持人時代力量前立委黃國昌問及，假設當選總統，沒有辦法順利推動修憲與廢考監，考試委員跟監察委員的人事提名你都不會提？柯文哲回應，就不要提就好，預算不要編就好，他在台北市政府都跟大家說，「行政命令可以解決的事，不准給我送市議會，搞什麼自治條例，我都用行政命令解決。如果要去動憲法何必？動不了啦！乾脆不要編列預算就好。」

黃國昌又問，現在行政院院長所有權力來源就是總統的指定，他也不需要經過國會同意，那你贊成這個制度繼續維持嗎？柯文哲表示，「我們不是總統制，是民選皇帝制，前總統李登輝自制力很強，還可以，但問題是其他人沒辦法，其他人都權力一大就大頭。」

黃國昌開玩笑問，所以現在你要宣布參選民選皇帝？柯文哲說，「我當台北市長也是一樣，我是有很強的自制力，按照我的理想一樣一樣的去改掉，你要對付貪污最好的方法就是公開透明，當時我設立廉政透明委員會，每兩年召一批人進來，允許他在市政府裡面翻箱倒櫃，隨便他想看什麼都可以，那些公務員自動就變乖了。」

至於民眾黨團是否會繼續推動修憲案，柯文哲表示，是可以提，但他認為不會通過，連18歲公民權都不會過了，其他「廢考監」的怎麼會過？這個難在要四分之三的立委出席，其中又要有四分之三同意，但這個在立法院就被擋掉了，因為國民黨他們有意識形態與歷史包袱，所以那四分之三在立院不會過。

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關鍵字：

柯文哲黃國昌廢考監降低修憲門檻

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