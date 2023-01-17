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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌：陳明通不適任國安局長　檢討林智堅論文「交差了事」

▲▼黃國昌接受黃光芹訪問。（圖／震傳媒提供）

▲黃國昌今天中午接受專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量前立委黃國昌17日批評，國安局長陳明通迴避新竹市前市長林智堅論文案，不惜愛護林智堅，犧牲同為學生的余正煌，已不適任國安局長，並批評民進黨檢討報告的態度讓人看不下去，從民進黨的後續行為完全感受不到真的有正視問題，只讓人覺得寫文章是想要交差了事。

黃國昌今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時說，民進黨九合一選舉檢討小組召集人鄭文燦提出承認黑金，但請問至今做了甚麼改進？另也沒有針對論文案進行系統性的檢討、反省，反倒是陳明通在質詢時以「陳局長不回答陳教授問題」迴避，在審總預算時卻又突兀地站出來高喊林智堅案是冤案。

黃國昌表示，明明余正煌跟林智堅兩人都是陳明通的學生，但陳明通不惜愛護林智堅，犧牲余正煌，以國安局長身分在國會殿堂替林智堅辯護，「這種人完全不適任國安局長，陳明通徹底混淆自己的角色，另一方面來看，不管最後是誰抄襲誰，陳明通身為指導教授難辭其咎。」

黃國昌指出，現在各界都在等台大對陳明通的調查報告，「我當然尊重台大基於學術倫理以及專業做出的判斷，但我必須要說這件事情已經不是台大個別學校的事情，論文事件爆發至今已經好幾個月，據我所知，陳明通涉及的不只林智堅和余正煌，其他的論文也有相同狀況，都是由一個公版套模生產出來的論文。」

黃國昌提到，教育部也必須出來處理這問題，教育部長潘文忠自己都認為學術論文除非涉及專利、營業秘密等前提下，應該公開，而不是不想公開就能不公開，「請問你們（教育部）是在睡覺嗎？還是因為牽涉到執政黨的人，所以潘文忠你不敢動，若沒有擔當與肩膀處理這些事情，你當什麼部長？」

黃國昌表示，鄭文燦在檢討報告中提到，民進黨全黨挺林智堅，讓社會觀感不佳，陳明通卻利用國安局長的身分，繼續傷害余正煌，只為力挺林智堅，這樣的態度老實說他看不下去，當論文案爆發時，台海面臨嚴重的危機，當時很希望看到蔡英文對全國人民講話、捍衛國家主權，而不是蔡英文以黨主席身分要全黨挺一人，連基本是非都不顧，選擇跟台灣基本價值對著幹。

黃國昌說，那時自己寫文章呼籲蔡英文，用字誠懇，沒有太尖酸的強力批判，結果留言區一樣被洗版，「任何有志於帶領國家往前進的人，如果縱容允許網軍繼續在網路搞下去，連本土陣營都要找戰犯、去批鬥，絕對會繼續分裂台灣。」

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