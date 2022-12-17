如何讓綠營「放棄追殺高虹安」？翟本喬獻技：找黃國昌當副市長

▲翟本喬建議高虹安找黃國昌擔任新竹市副市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長當選人高虹安日前遭控詐領國會議員助理費案，檢調16日依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌諭令高虹安以60萬元交保候傳。對此，台北市市政顧問、美斯捷董事長「翟神」翟本喬指出，如果高虹安一審被判有罪，新竹市長職位會由副市長代理，所以要找一個比高虹安更會查弊案的人來當副市長，而這個人就是黃國昌。

由於高虹安目前具立委身分，且立法院仍在會期中，所以受到《憲法》增修條文的「立委不受逮捕」特權保障，因此高虹安真正的危機恐會是在請辭立委、25日宣誓就職新竹市長後。即便法律程序可以上訴，但只要一審被判貪汙有罪，高就必須停職，需待上訴二審宣布無罪才得復職，倘若一路上訴到三審後仍有罪定讞，將面臨解職命運。

▲高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

翟本喬16日在臉書發文建議，要讓柯建銘放棄追殺高虹安，就要製造一個「追殺高虹安」比「放過高虹安」會讓柯建銘更慘的局面，如果高虹安一審被判有罪，新竹市長職位會由副市長代理，所以要找一個比高虹安更會查弊案的人來當副市長，「我覺得黃國昌有這個阻嚇能力。」

▲台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌。（圖／記者游宗樺攝）

高虹安的詐領助理費一案目前走到交保候傳的階段，距離12月25日就職日只剩下10天，外界關切，這段時間倘若檢方掌握新事證、認為有要釐清必要，隨時有可能再傳喚高虹安到案說明，是否可能會影響到高虹安就職？柯建銘則回應，「當然可以（就職新竹市長）啊！你們問白痴問題，人家都已經交保了還在問」。

但可以如常就職，不代表高虹安從此就走上坦途。從「他」字案變「偵」字案，再從檢方裁定交保的態度來看，保釋金雖不高，似乎也在向高虹安暗示，目前掌握的證據，有相當的可能性能成案，所以高虹安一旦就職新竹市長，等於主動拿下立委保護傘，之後也將面對冗長的司法程序。