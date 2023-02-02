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律師稱林智堅是小蝦米　黃國昌：是非可以這樣顛倒嗎？

▲▼林智堅論文門：是非可以這樣顛倒嗎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃國昌引述林智堅昔日在記者會的發言，反問「是非可以這樣顛倒嗎？」（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

調查官余正煌指控新竹市前市長林智堅涉論文抄襲，提告侵害著作權。林智堅的辯護律師蕭雄淋表示，許多媒體將此案比作是「小蝦米對抗大鯨魚」，但在他看來，余正煌比較像是大鯨魚，林智堅比較像是小蝦米。對此，時代力量前立委黃國昌引用林昔日發言吐槽「是非可以這樣顛倒嗎？」引發關注。

1月11日，台北地方法院開庭審理此案。近日，辯護律師蕭雄淋在部落格撰文，稱部分媒體定位這是「小蝦米對抗大鯨魚」官司，但他認為余正煌比較像大鯨魚，林智堅比較像小蝦米，「至少，林智堅絕對不是大鯨魚，余正煌絕對不是小蝦米。」

蕭雄淋指出，余正煌的律師過去曾在黃國昌的節目上說過，案件發生後，國民黨就找上門，而且余後來也是透過國民黨台北市青工會總會長滿志剛找律師，「余正煌的律師，有的是時代力量的重要人物。」

對此，黃國昌2日晚間在臉書反問「誰是大鯨魚」，指林智堅由總統蔡英文親自下令全黨力挺，還有國安局局長陳明通在立法院幫忙大聲護航，竟然被說成是小蝦米，「請問有哪位遭台大學倫會認定抄襲的碩士生，有這種規格的待遇？又請問誰是大鯨魚？是非可以這樣顛倒嗎？」

▼黃國昌反問，「有哪位遭認定抄襲的碩士生有這種規格的待遇？」（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 黃國昌（圖／記者劉昌松攝）

 
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蕭雄淋林智堅黃國昌

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