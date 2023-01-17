黃國昌：欣賞賴清德對抗李全教　「知不知道郭再欽幾根毛？」

▲賴清德將接任民進黨主席。（資料照／記者林悅攝）

記者呂晏慈／台北報導

即將接任民進黨主席的副總統賴清德日前為台南頻傳黑金事件鞠躬道歉，對此，時代力量前立委黃國昌17日表示，「如果賴清德真的知道民進黨政治人物在台南有幾根毛，那知不知道郭再欽有幾根毛？」他詢問，有沒有問過台南光電業者，郭再欽在光電產業扮演什麼角色？涉及議長賄選案的台南市區漁會理事長林士傑有幾根毛，民進黨知不知道？

賴清德日前在台南市黨員座談時表示，民進黨台南公職屁股有幾根毛，市民都很清楚，哪有什麼條件講黑金，隨後要求台南市長黃偉哲，以及與會的立委及議員們起立鞠躬道歉。

對此，黃國昌今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，他向民進黨喊話說，不要永遠都拿國民黨當擋箭牌，國民黨被人民教訓了很多次，人民用很高的支持度把民進黨送上執政黨，絕不是要讓民進黨繼續亂搞、批鬥，變成逐漸向下沉淪。

黃國昌說，自己很欣賞賴清德過去擔任台南市長時與前議長李全教對抗的精神，因為李全教那時把台南政壇搞得亂七八糟，且一開始還沒被宣告當選無效，也還沒被判刑，那時賴清德選擇出來對抗，就覺得賴很有膽量，但日前在台南的座談卻令人非常失望。

此外，黃國昌表示，如果賴清德對真的知道民進黨政治人物在台南有幾根毛，「那知不知道郭再欽有幾根毛？他是職位很高的中執委，且在2020年蔡英文競選總統時，郭再欽還是台南競總的活動財務長，等同是核心人物，那我就問，郭再欽有幾根毛？有沒有能力搞黑金？搞了多少爐渣？這些問題都是台南一個小里長李新進在追而已，有哪個台南民進黨立委去幫忙追爐渣？」

黃國昌說，後來李新進被郭再欽告，相信民進黨不會不知道郭再欽有幾根毛，且有沒有問過台南光電業者，郭再欽在此產業扮演什麼角色？涉及議長賄選案的台南市區漁會理事長林士傑有幾根毛，民進黨知不知道？他在台南社會有很大影響力，過去有黑道前科難道也不知道？是誰叫他去開車子把國民黨議員方一峰請上車？