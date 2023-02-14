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快訊／星雲大師荼毘出現舍利子畫面曝　佛光山：數量多到難以計數

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，且圓滿光滑。（圖／佛光山提供）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

佛光山開山星雲大師生前說過，「我沒有舍利子！」然而，在昨天（13日）荼毘圓滿後，卻傳出星雲大師有舍利子的消息，對此，佛光山今（14）日證實表示，大師不僅燒出舍利子，而且數量目前多到難以計數。

佛光山表示，在荼毘儀式經過3個多小時後，弟子們在為大師整理舍利靈骨時，發現有許多清淨白皙，光滑圓潤，宛如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，有些散落、有些則坎在潔白的遺骨舍利中，更有無數小舍利子，數量目前都難以計算，令人震驚。

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▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶。（圖／佛光山提供）

大師舍利子色澤多為法乳般淨白，猶如他所坐之涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。還有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比。

所謂舍利，是梵語śarīra遺骨之意。通常指佛陀的遺骨，佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物，如佛骨、佛牙、佛頂骨舍利、佛指舍利等等。

▲▼星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

▲星雲大師圓形結晶舍利子，於潔白的遺骨舍利中，其他更有無數小舍利子。（圖／佛光山提供）

按佛教觀念來說，舍利形成原因，不是生理因素，也非食物結晶，而是日積月累長年修持，功德昭著的自然成就，是戒、定、慧三學熏修的成果，如《金光明經》卷四〈捨身品〉云：「舍利者，是戒定慧之所熏修，甚難可得，最上福田。」

對此，佛光山表示，星雲大師燒出舍利子是大師一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果。

至於星雲大師為何要說，自己沒有舍利子呢？佛光山指出，那是大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰。一如大師曾說過，只有道德才是取之不盡，用之不竭的寶藏；能夠求證空無的真理，更是究竟解脫之道。

星雲大師的真身舍利，應證了人間佛教的菩薩行者，以慈悲智慧在人間為眾生服務、落實三好、四給的行持，也是至高無上的法門。

佛光山表示，除了真身舍利外，星雲大師一生的行誼、法語開示、文字著作，如395本《星雲大師全集》等，都是他的法身舍利，若能閱讀後，提升自我道德修養，身體力行，才是真正平安幸福的解脫道。

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