雞排妹陳沂情人節開戰！　被酸「法院認證小三」頂低溫素顏出庭

記者黃宥寧／台北報導

已成人妻的「雞排妹」鄭家純（鄭采勻）先前遭週刊跟拍，指她搭上有女友「保時捷男」憤而提告求償60萬，去年底北院判她敗訴。日前，雞排妹於臉書貼出開庭通知照片寫下：「情人節當天要開庭告酸民罵我法院認證小三的那件訴訟」。今（14日）陳沂與雞排妹頂寒冷天氣先後抵達士林地檢署。

▲「雞排妹」不忍被網友酸是「法院認證的小三」憤而提出告訴，今與律師親赴士林地檢署開偵查庭。（圖／翻攝鄭家純臉書）

《鏡週刊》2021年7月18日，報導跟拍雞排妹鄭采勻（原名鄭家純）夜會1名保時捷男，2人在北市1家高檔國際飯店地下停車場手牽手，雞排妹還對保時捷男親暱掐臀，過了1夜，保時捷男送雞排妹到新北市1家醫美診所，深夜再接雞排妹回飯店，報導並指保時捷男的未婚妻受訪，稱雞排妹介入而使婚約告吹。

▼雞排妹頂素顏戴著近視眼鏡，看起來格外清純，扎馬尾的陳沂則站在後方將隨身包過X光安檢。（圖／記者黃宥寧攝）

雞排妹指稱報導內容不實，並PO出保時捷男未婚妻傳給她的道歉聲明，批《鏡週刊》事前沒查證、事後沒還原真相，害她被誤認成小三、飽受網友辱罵「妓女」、「垃圾母豬」等語，她告涉及人身攻擊的網友，有30多人證稱看《鏡週刊》報導才留言罵她，因而提告，向發行《鏡週刊》的精鏡傳媒公司求償精神慰撫60萬元，去年底判她敗訴。

宣判後，陳沂在臉書貼文說雞排妹是「法院認證的小三」，網友們也跟著留言，雞排妹認，陳沂是法律系畢業，又為公眾人物，這樣的言論會讓民眾誤導，因此決定對陳沂、網友提妨害名譽告訴。

▲扎馬尾的陳沂穿著皮外套看起來相當俐落幹練，還開玩笑問記者「我今天漂亮嗎」。（圖／記者黃宥寧攝）

今（14日）上午10時許，陳沂扎馬尾穿著俐落皮外套受訪說，只知道自己被告妨害名譽，具體內容不清楚，唯一了解的是雞排妹針對她說『法院認證小三』這句話，同時她也說自己準備很多資料來佐證。

有媒體問，若檢察官要妳道歉會怎樣，陳態度堅定說「我應該也不會和解，這是合理言論字句」若是對於自己沒有做錯的事情去道歉或和解，反而會造成寒蟬效應，會讓網友不敢公開合理表達言論。

難得素顏的雞排妹被問到情人節開庭，有什麼想法？她則俏皮說「不錯啊！可以跟你們（指記者）一起過，很好玩，情人節快樂！」至於，提告多少網友，雞排妹則回「真的滿多人的，但會依據被告居住地會有移轉部分」。

被記者問到「網友若當面道歉，會考慮撤告嗎」，雞排妹則遲疑一下說「沒關係因為現在都還在滿前面階段」，接著與律師快步走近地檢署，目前雙方都已進偵查庭開庭。