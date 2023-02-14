選前19天！林明溱碩士論文遭爆抄襲　競總和朝陽科大都說話了

記者高堂堯／南投報導

距南投縣第二選區立委補選僅剩不到20天時間，國民黨候選人林明溱13年前撰寫的朝陽科技大學碩士論文也爆出涉嫌抄襲；對此，林明溱競選總部回應，碩士論文為其集集鎮長任內親身發想研究，經得起考驗；朝陽科大則表示，若接獲檢舉，最快4個月內由學倫會完成調查決議是否撤銷學位。

▲立委候選人林明溱遭爆13年前撰寫的碩士論文涉嫌抄襲。（圖／林明溱競選總部提供）

前促轉會副研究員吳佩蓉13日於臉書粉專PO文，並附上比對圖（如下），指控林明溱2010年畢業於朝陽科大休閒事業管理系碩士班的碩論《災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例》，內容涉嫌抄襲先後於2007、2009年畢業的暨大公共行政與政策學系的碩士生張秦瑞和陳國興，而且從第一章「研究動機與目的」就涉抄襲，文字和圖表連續複製貼上達5至6頁，連最應具備原創性的第五章「結論」也幾乎全數照抄。

吳佩蓉去年也曾踢爆現任南投縣長許淑華的逢甲大學碩論涉抄襲，即使許淑華經母校學倫會審查、應要求修正補件後，保住碩士學位，吳佩蓉仍大酸「連這種事（碩論抄襲）都能傳承，真的讓人瞠目結舌！」也自認林明溱和許淑華的支持者根本不在意這種事，所以屬「荷包蛋級爆料」，但因被抄襲者陳國興的碩論題目是〈領導力與地方治理：桃園縣長朱立倫之個案研究〉，呼籲國民黨主席朱立倫應出面主持公道，「為受害的碩士生爭取權益，向林明溱提告求償」。

林明溱競選團隊表示，林明溱的朝陽科大碩士論文為其集集鎮長任內，思考如何讓災後集集的集集小鎮浴火重生的研究題目，是個人親身經歷、獨創內容，絕對經得起考驗，也非常歡迎各界一起來探討，若有任何質疑，可向該校學倫會申訴，他也會尊重、配合校方的任何決定。

朝陽科技大學回應，目前尚未接獲檢舉，若收到具名檢舉，會在1個月內組成博、碩士學位論文違反學術倫理審定委員會，最快將於委員會組成後3個月內完成調查報告及作出具體決議；該校強調，為杜絕違反學術倫理情事，朝陽科大為全國首批參與教育部「全國學位論文比對系統」試營運學校，也是唯一一所參與計畫之科技大學，以國家級標準控管論文品質。