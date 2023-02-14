▲星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）



記者杜冠霖／台北報導

星雲大師5日圓寂，佛光山在13日舉行圓寂頌讚典禮，大陸弔唁團本預計11日抵台，但部分團員身分問題未獲准入境；基於「團進團出」原則，陸方取消全團行程，在野黨卻抨擊蔡政府罔顧兩岸和平。對此，民進黨立委鄭運鵬14日表示，中國現任官員要來，正常管道是向陸委會申請，但他們卻刻意迴避，測試我國對中國單位審查能力，這個動作沒有意義。

陸委會日前指出，10日晚間接獲佛光山「轉達」，有12位中國現職官員欲來台參加13日的法會，但因團員具有官員身份，需申請入境，加上過去曾有民眾尾隨抗議事件，在安全考量上，期待台辦先聯繫陸委會，以利協助其在台行程順利進行，「但相關單位並未循機制申請，並沒有政府阻擋一事」。

葉小文和統戰部人員這次企圖繞過陸委會申請入台被拒，還威脅禁止不准中國佛教協會的代表來台。對此，兩岸人士不解，即便是統戰部官員，只要具件跟陸委會申請都會盡速協助，此次不按台灣規定夾帶爭議背景的官員，還連帶不放行中國佛教協會僧眾來，那種蔑視信仰與人道的態度更讓人訝異。其中，葉小文更是在馬英九時期，即已遭到我方「註記」。

大陸方面因未依過往慣例申請，致沒有辦法來台弔唁，葉小文則撰文批評，願大師的在天之靈， 能喚醒那幫還在阻擋「骨肉至親不往還」，不顧起碼的人道主義， 連參加赴台弔唁都要「政治操作」的不肖子孫。

對此，鄭運鵬指出，星雲法師圓寂後，中國親友跟信眾甚至地方政府官員來台，都是透過正常管道及陸委會協助，但中國安排一些在馬英九政府時代就被註記的對象，想要偷渡看看，中國要開放官員來台，不管參加什麼活動一定有登記，這一定是故意的。

鄭運鵬表示，中國現任官員要來，正常管道是向陸委會申請，但他們卻刻意迴避掉，透過佛光山申請，測試我國對中國單位審查、是不是有能力發現他們在裡面藏一些人，這個動作沒有意義。

鄭運鵬指出，中國與台灣應該正常往來，像這種宗教性、人道性的活動不需要做小動作，中國實在無聊，失去悼念的善意，政府也沒有阻止他們來台，但要他們正式提出申請，相信會有另外專案審查結果。

立委劉世芳指出，星雲法師圓寂典禮昨日圓滿結束，至於其他人不能來、在那邊酸言酸語聽一聽就好，這樣的圓滿儀式，讓佛光山信徒看到台灣宗教自由的氣氛，包括陳建仁院長即便作為天主教徒也到場哀悼，星雲法師的遺願是願來生再做和尚，相信他對台灣的宗教自由也很滿意。

對於在野黨批評政府禁止葉小文來台，劉世芳表示，相信朱立倫跟柯文哲一直談到要交流、不要交惡，但交惡的不一定是台方這邊，中方也提出很多戴帽子的說法，包含要承認九二共識、同文同種等，相信台灣民眾都看在眼裡，且星雲法師圓寂期間，共機共艦擾台次數也沒有減少，昨天更高達79架次。

劉世芳指出，中國再繼續用兩面手法，一邊用強硬手法武力威脅，一邊又說兩岸同文同種、要趕快開放交流，但又附前提是九二共識、一中原則，相信台灣人民不會再受騙，其他政黨有不同的想法，認為這樣可以獲得台灣民眾的支持，但這樣是欺瞞民眾，忘了現實上中國武力的威脅一直存在，執政黨必須正視這些問題。

劉世芳表示，至於不能來台悼唁、有國台辦官員身份者，其實院長、陸委會都提到過，只要他們按機制申請、對台灣沒有維安或宗教以外目的的話，政府都不會反對。