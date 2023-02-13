游顥文宣遭盜改「拒投林明溱」已提告　藍批綠烏賊部隊輔選

▲南投縣議員游顥指控綠營人士盜用變造其先前爭取立委補選提名的梗圖，誣蔑其不支持林明溱。（圖／左民眾提供、右翻攝「游顥」臉書粉團）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選選情越見激烈，國民黨中央黨部今指控有身分不明的綠營人士盜用南投縣議員游顥的肖像，製作、散布「拒投林明溱」的假P圖，意圖分化藍營、使藍軍候選人林明溱敗選，游顥已提告；綠營則反批藍軍只剩烏賊戰術，要求藍軍先解釋林明溱縣長任內的豪宅金源、為兒子私設黑官等爭議。

游顥上週在臉書PO文指出，有不肖人士盜用其先前爭取立委補選提名的半身照和文宣圖，將「能言、敢戰、守護公平正義、懇請全力支持」等字樣，改成「拒投林明溱、2024讓南投國民黨明日之星游顥打敗林家世襲政治」，已前往竹山警分局報案提告；國民黨發言人林家興和副發言人呂譽煒今天上午召開記者會，會中播放游顥在林明溱競選總部預錄的聲明影片。

▲▼游顥先前曾製作文宣圖，爭取參加立委補選，但日前遭不明人士盜圖竄改。（圖／翻攝「游顥」臉書粉團、民眾提供）

游顥在影片中奉勸蔡培慧不要虛情假意，強調自己全力支持輔選林明溱，而梗圖如何被下載、移花接木來挑撥國民黨的內部團結，「大家心裡有數，不可能是藍營自己人改的，我們堅決提告，不僅捍衛清白，也要揪出成天反串、製作梗圖、遂行攻擊抹黑的影武者」。

游顥表示，這些網軍意圖使人不當選、侵犯肖像權，都有法律責任，就交給司法、檢調處理，也要奉勸蔡培慧把心思花在思考對南投人有利的政見，不要鎮日在想如何攻擊抹黑，南投人不吃這一套。

呂譽煒補充，根據游顥方面的了解，竄改圖卡者早已被鎖定，從他近月來的網路留言，看得出可能是蔡培慧陣營的人士，相關IP紀錄也已下載存證，相信司法檢調會讓真相水落石出；但蔡競辦卻試圖把黑鍋甩給游顥，作賊喊捉賊，但在藍軍上下團結一致下，已讓人看破手腳。

▲國民黨中央黨部和南投縣議員游顥控訴綠營盜用肖像製作「拒投林明溱」假P圖，意欲分化藍營。（圖／翻攝「中國國民黨KMT」臉書粉專）

呂譽煒批評，蔡培慧去年競選縣長期間也曾發生「黑道治縣」抹黑布條的風波「黑道治縣」布條，綠營剛開始不認，後來才坦承是支持蔡培慧的青年軍所為，儼然是「黑布條女王」；而這次立委補選，民進黨副秘書長黃建嘉率黨中央「烏賊部隊」進駐南投輔選後，也開始大打口水戰、大灑黑函，質問這種負面選戰手法就是賴清德當選黨主席後的起手式。

▲游顥團隊赴警局提告綠營人士盜用肖像製作「拒投林明溱」假P圖，意欲分化藍營。（圖／翻攝「游顥」臉書粉專）

蔡競辦則反問：「國民黨只剩下烏賊戰了嗎？」也敬告國民黨回歸政見，請林明溱回應避談的豪宅金源，以及為什麼虛設一個法規不存在的「縣長特助」，獨厚自己的兒子並左右縣政，也要說明為什麼8年縣長任內沒為南投人爭取的建設，現在才要大開空頭支票來欺騙南投人。