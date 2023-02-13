　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾沛君提「當選大安區立委四大保證」　遭網轟：反感！誰教妳的？

▲▼鍾沛君更換臉書封面相片。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲鍾沛君更換臉書封面相片。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨前台北市議員羅智強10日宣布參選北市大安區立委，同黨籍大安文山區台北市議員鍾沛君除對其下戰帖外，13日更換新臉書封面相片，掛上大安區立委參選人頭銜，發文提出「當選大安區立委」的四大保證。豈料，該文章發出後被網友砲轟「反感」、「失望」、「對待自家人好像有些不妥」等語，引發熱議。

鍾沛君日前喊話羅智強，她將在黨內初選中與其碰頭；更承諾，若羅智強出征艱困選區，她一定會固守大安區。對此，羅智強則回應，每個人有追求夢想的權力，他不太想要說鍾沛君的說法如何，但他必須進到國會才能展現戰力、培養團隊，「選舉是要選最強的，為什麼還要去考慮別的因素？」

鍾沛君今日更新臉書封面相片，主打「翻轉台灣、升級大安」標語並掛上大安區立委參選人頭銜。隨後更發文提及「當選大安區立委的四大保證」，包括：第一，保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長。第二，保證不會全國行腳，做好區域立委本分。第三，保證一生固守大安，就算搬家也不越區。第四，保證大安人的小事，都是鍾沛君的大事，絕不荒廢選民服務。

豈料，貼文發出後卻遭網友留言開嗆「本來覺得妳跟強哥誰上都很好，只要公平公正公開初選誰上都是好的，但妳現在發這個文章絕對沒加分，反而讓很多人對妳反感，真的很傻眼妳怎會發這種文章？誰教妳的？」、「本來期待妳和羅智強可以良性競爭，但這麼酸的一篇文章讓我對妳有不同的觀感」。

也有網友認為，「羅智強臉書貼文都沒提過妳；妳前幾篇求和，現在卻開始反酸，不覺得這樣的格局與氣度變小很多嗎？徐巧芯跟費鴻泰兩人雖然都在臨界點，但至少沒去踩紅線打自家人，妳的發文真的讓人很失望。」、「您是有實力的民代，初選也有獲勝的機會，真的不需要發這些，會破壞原先爽朗活潑的專業形象」、「原本非常支持議座的，看到那幾點太針對性的保證，我非常失望。」

ET快訊
火鍋吃不完！她煮完「全部食材」給遊民吃　網罵翻刪文
獨／台灣汪汪隊撤退！　累翻萌照曝光
林隆璇兒被爆劈腿5年女友！「狼人殺女神」成小三...經紀人曝
藥局多款藥品缺貨！　藥師：庫存都用完
陳飛宇被爆是小王…女網紅被起底是人妻！　婚紗照瘋傳
粉紅超跑撞醫院玻璃原因曝！原來做錯1件事　媽祖指示這樣說
全國首創「凍卵補助」來了　高虹安喊：還有「0到6歲」市府養

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游顥文宣遭盜改「拒投林明溱」已提告　藍批綠烏賊部隊輔選

內湖交通怎麼解？游淑慧直言：等捷運完工最慢　提短中長期3解方

幕後／成助攻郭、侯2024「關鍵」？　王金平恐無心再當「喬王」

林右昌拋積金助購屋第一桶金　邱顯智：幫建商賣掉手上房子？

麥卡錫尚無訪台具體計畫「但遲早會來」　王定宇透露關鍵時間點

鍾沛君提「當選大安區立委四大保證」　遭網轟：反感！誰教妳的？

「排黑條款」會處理黃承國？　媒體人：考驗賴清德對黑金反省決心

姜太公預言「朱立倫想選總統」搭擋是她　郭台銘口含龍珠但掉水裡

228追思活動獨派拒「同台蔣萬安」　他嘆：加害者後代是加害者？

桃園燈會像靈堂責任誰扛？　詹江村曝標案設計圖：民進黨側翼踹共

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

游顥文宣遭盜改「拒投林明溱」已提告　藍批綠烏賊部隊輔選

內湖交通怎麼解？游淑慧直言：等捷運完工最慢　提短中長期3解方

幕後／成助攻郭、侯2024「關鍵」？　王金平恐無心再當「喬王」

林右昌拋積金助購屋第一桶金　邱顯智：幫建商賣掉手上房子？

麥卡錫尚無訪台具體計畫「但遲早會來」　王定宇透露關鍵時間點

鍾沛君提「當選大安區立委四大保證」　遭網轟：反感！誰教妳的？

「排黑條款」會處理黃承國？　媒體人：考驗賴清德對黑金反省決心

姜太公預言「朱立倫想選總統」搭擋是她　郭台銘口含龍珠但掉水裡

228追思活動獨派拒「同台蔣萬安」　他嘆：加害者後代是加害者？

桃園燈會像靈堂責任誰扛？　詹江村曝標案設計圖：民進黨側翼踹共

日籍情侶旅台假日沒法兌換台幣　宜蘭暖警當換鈔機解燃眉之急

國6死亡車禍後又2起事故！7輛大小車追撞　1人輕傷送醫

心碎！許富凱慟失慈父　淚揭心聲：我很想祂，我真的很想祂

美警察「3度電擊」非裔男被捕1hr死亡！　趴地哀求：我有心臟問題

比雞蛋漲更兇！這項食物大漲6成　主計總處認了：常用品漲幅顯著

盼助人創造更美好人生！　皇冠許政霖夫妻同心在東森找到使命

爸精心準備情人節佈置　調皮貓咬破氣球「吹泡泡糖」：休想脫單

電商預購三星S23人氣規格、顏色出爐　破5萬頂規Ultra搶手熱賣

游顥文宣遭盜改「拒投林明溱」已提告　藍批綠烏賊部隊輔選

內湖交通怎麼解？游淑慧直言：等捷運完工最慢　提短中長期3解方

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

政治熱門新聞

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

徐巧芯爆唐鳳2黑料！資安院緊急回應

任務完成！台灣隊130人5犬搭機回家

郭台銘選總統成真機率高　他爆王金平幫喬2件事：組「郭柯配」

搶眼！田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相

國民黨碩士又少一人！林于玲學位遭撤銷

鄭文燦前下屬嗆靈堂燈會「責任不在前朝」　桃園市府反擊

林右昌拋「青年購屋積金」　雙箭助青年買房

被點名轉任不分區怒了！　費鴻泰：想害我初選時落選

陳建仁16日拍板住宅政策　「讓民眾租得起、住得起、買得起」

陸官員想來台弔唁星雲　林俊憲揭背景：不覺得怪怪的？

40億善款淪侯友宜小金庫？　藍反嗆綠：為2024噴口水

姜太公預言「朱立倫想選總統」搭擋是她　郭台銘口含龍珠但掉水裡

長榮專機送20噸物資　將接回台灣搜救隊

更多熱門

相關新聞

藍黨團質疑4月大漲電價　費鴻泰轟蔡英文會變胖：妳食言而肥！

藍黨團質疑4月大漲電價　費鴻泰轟蔡英文會變胖：妳食言而肥！

烏俄戰爭帶動全球能源燃料持續上漲，日前傳出經濟部將在4月調整電價，可能優先鎖定先漲用電大戶。國民黨團今（13）上午召開記者會，再次提蔡政府2025非核家園非但無法達成，還造成台電、中油虧損連連，甚至連2050淨零排放也無法達成，眼見只有漲電價一途，才能挽救瀕臨破產的台電，質疑陳建仁院長，請問該如何解決？是否4月就會大漲電價？國民黨立委費鴻泰更稱蔡英文總統會越來越胖，「因為妳食言而肥」。

爆蔡培慧砍「7天假的幫凶」！　藍：還敢號稱勞工守護者？

爆蔡培慧砍「7天假的幫凶」！　藍：還敢號稱勞工守護者？

民進黨：林明溱擺爛縣政　為政爭擋教育建設

民進黨：林明溱擺爛縣政　為政爭擋教育建設

雲林、屏東議長拱朱立倫選總統　侯友宜回應了

雲林、屏東議長拱朱立倫選總統　侯友宜回應了

陳吉寧會見夏立言：願在「九二共識和反台獨」基礎下搭建更多交流平台

陳吉寧會見夏立言：願在「九二共識和反台獨」基礎下搭建更多交流平台

關鍵字：

羅智強鍾沛君國民黨

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo當地殉職

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面