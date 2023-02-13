鍾沛君提「當選大安區立委四大保證」　遭網轟：反感！誰教妳的？

▲鍾沛君更換臉書封面相片。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨前台北市議員羅智強10日宣布參選北市大安區立委，同黨籍大安文山區台北市議員鍾沛君除對其下戰帖外，13日更換新臉書封面相片，掛上大安區立委參選人頭銜，發文提出「當選大安區立委」的四大保證。豈料，該文章發出後被網友砲轟「反感」、「失望」、「對待自家人好像有些不妥」等語，引發熱議。

鍾沛君日前喊話羅智強，她將在黨內初選中與其碰頭；更承諾，若羅智強出征艱困選區，她一定會固守大安區。對此，羅智強則回應，每個人有追求夢想的權力，他不太想要說鍾沛君的說法如何，但他必須進到國會才能展現戰力、培養團隊，「選舉是要選最強的，為什麼還要去考慮別的因素？」

鍾沛君今日更新臉書封面相片，主打「翻轉台灣、升級大安」標語並掛上大安區立委參選人頭銜。隨後更發文提及「當選大安區立委的四大保證」，包括：第一，保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長。第二，保證不會全國行腳，做好區域立委本分。第三，保證一生固守大安，就算搬家也不越區。第四，保證大安人的小事，都是鍾沛君的大事，絕不荒廢選民服務。

豈料，貼文發出後卻遭網友留言開嗆「本來覺得妳跟強哥誰上都很好，只要公平公正公開初選誰上都是好的，但妳現在發這個文章絕對沒加分，反而讓很多人對妳反感，真的很傻眼妳怎會發這種文章？誰教妳的？」、「本來期待妳和羅智強可以良性競爭，但這麼酸的一篇文章讓我對妳有不同的觀感」。

也有網友認為，「羅智強臉書貼文都沒提過妳；妳前幾篇求和，現在卻開始反酸，不覺得這樣的格局與氣度變小很多嗎？徐巧芯跟費鴻泰兩人雖然都在臨界點，但至少沒去踩紅線打自家人，妳的發文真的讓人很失望。」、「您是有實力的民代，初選也有獲勝的機會，真的不需要發這些，會破壞原先爽朗活潑的專業形象」、「原本非常支持議座的，看到那幾點太針對性的保證，我非常失望。」