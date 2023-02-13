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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍黨團質疑4月大漲電價　費鴻泰轟蔡英文會變胖：妳食言而肥！

▲國民黨立法院黨團13日召開「蔡政府能源政策何去何從？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立法院黨團13日召開「蔡政府能源政策何去何從？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

烏俄戰爭帶動全球能源燃料持續上漲，日前傳出經濟部將在4月調整電價，可能優先鎖定先漲用電大戶。國民黨團今（13）上午召開記者會，再次提蔡政府2025非核家園非但無法達成，還造成台電、中油虧損連連，甚至連2050淨零排放也無法達成，眼見只有漲電價一途，才能挽救瀕臨破產的台電，質疑陳建仁院長，該如何解決？國民黨立委費鴻泰更稱蔡英文總統會越來越胖，「因為妳食言而肥」。

總召曾銘宗表示，蔡政府上任後提出2025非核家園，到時候燃氣佔比50%、燃煤30%、再生能源20%，基本上重大能源政策已經跳票。今年到底是否停電、缺電？核二廠2號機預計3月14日停機，替代電力大潭8號何時可以運轉發電？台電本來預計去年9月，但在經濟部網站找不到明確發電日期，只有寫目標在112年，但到底是4月、5月、6月？經濟部不敢標示。到底大潭8號機何時可以運轉？經濟部和台電不敢講清楚、說明白，今年4月、5月是否缺電？未來是否時常面臨缺電或停電？

曾銘宗質疑高電價時代是否來臨？去年台電虧損2,675億元，台電董事長提出年預估今年虧損2,785億元，合計虧損5,460億元，請問蔡政府、陳內閣該怎麼解決？是否只剩下大幅調漲電價一途？請陳內閣出面講清楚。

書記長謝衣鳯表示，蔡政府的能源政策，到底有什麼缺失？中油去年損益表虧損了2,123億元，原本預估在今年12月底，累計盈餘82億元，但實際上卻累計虧損1,838億，與預估收入的實際數跟預算數，兩者差距23倍之多。另外再根據中油資產負債表，淨值783億元，但累計虧損約591億元。

再看台電資產負債表，淨值為1,274億元，扣除核四帳面價值2,838億元，實際上的淨值，是-1,564億元。台電有個「電價穩定基金」，若有盈餘會提撥出部分盈餘到「電價穩定基金」。在2015年和2016年，各提撥一次829億元，逐年用完。截至2021年為止，「電價穩定基金」餘額約405億元。

謝衣鳯指出，台電去年受到能源價格波動關係，石油、天然氣大漲，導致虧損達到2,675億元；中油去年虧損總計達到2,123億，而世界銀行預測，今年布蘭特原油價格，每桶來到92美元，雖然低於去年每桶均價100美元，但還是高於5年平均值每桶60美元，能源價格仍持續高漲。謝請教陳建仁，未來如果烏俄戰爭不結束，能源價格持續高漲，如何確保台電、中油不會倒閉？國家又要如何維護國內能源穩定供應的問題？

財政委員會召委費鴻泰表示，美國商會近期公布2023年到2025年間，台灣將面臨到三大問題，其中一項是台灣電力供給的問題。蔡英文總統在未當選總統之前，就開始倡議2025非核家園政策，但以目前的進度來看，2025年要達到非核家園，基本上無法達成的吹牛、說大話。

費鴻泰指出，2025非核家園可能是辦不到，無論是光電、風電，都充滿暴利與暴力，如台南88槍槍擊案是光電，風電又發生銀行聯款還不出來，2025非核家園和2050年淨零排放，蔡英文總統早就已不是總統，這都是後人的事情。

副書記長吳怡玎表示，根據台灣一天需要用電的曲線，上下起伏不大，這代表台灣需要基載的量非常高，而所謂基載，就是穩定供電。台灣基載電力，根據蔡政府的能源政策，是用天然氣取代核能，但這兩個能源的來源差別是，天然氣碳排是燃煤的60%，但核能是0，兩者天差地遠。

其次是安全儲量，這涉及到國安問題，天然氣儲量約有11天，就算是把台灣沿岸都蓋起儲存槽，最多可儲存25天。而核能燃料棒進口一批一週期，可用18個月，一次可以進口3個週期共54個月，11天跟54個月差別，兩者是上百倍的國安影響。吳怡玎舉例，俄烏戰爭打了一年，至今烏克蘭還有電力可以供給，很大部分原因是烏克蘭有51%電力來自核能。

吳怡玎進一步分析，根據台電在110年公布決算價格，在燃煤、燃氣、核能發電部分，燃煤去年上漲127%，燃氣上漲71%，價格波動非常大，價格也非常的高，每度電平均價格，是核電發電的兩倍以上，台灣電價上漲絕對是受國際原物料波動影響，但核能佔比若比較高，是絕對可以壓低電價。

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