踢爆蔡培慧砍「7天假的幫凶」！　國民黨：還敢稱勞工守護者？

▲國民黨批民進黨南投縣第二選區立委補選立委候選人蔡培慧從社運先鋒變成黨意立委，不要再騙南投人。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（13）日上午召開「黨意前立委蔡培慧、雙標爭議請面對」記者會指出，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧過去號稱民意優先，後來擔任立委卻雙標作為、逃避責任讓學生及支持者失望，任教世新大學社會發展研究所，以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在勞基法修正案的爭議中變成「黨意立委」；此外，蔡培慧這次又被抓到疑似與該陣營關係匪淺人士假造圖卡，除了請蔡培慧陣營儘速回應，游顥也將評估和林明溱競選團隊提告對方意圖使人不當選。

南投縣議員游顥首先在記者會上透過錄影指出，他全力支持、輔選林明溱。變造圖卡移花接木，想要挑撥國民黨的內部團結，絕不會是藍營所為，他堅決提告捍衛清白，也希望揪出幕後影舞者。游顥也奉勸蔡培慧陣營，把心思花在如何去思考南投人有利的政見，不要一天到晚想如何攻擊、抹黑，南投人不吃這一套。

副發言人呂謦煒補充，該變造圖卡，是因竄改者早已被鎖定，該人士這數月的留言紀錄早已露餡是蔡培慧陣營人士，相關ip紀錄都已下載存證，相信可讓司法檢調證明，該人士若不道歉，將和林明溱競選團隊接續提告意圖使人不當選。

呂謦煒指出，去年縣長選舉時，南投街頭出現「黑道治縣你甘願嗎」布條，之後蔡培慧競選團隊承認是支持他們的青年軍所為。曾經使用抹黑手段選縣長的蔡培慧，這次疑似又被抓到有該陣營網軍假造圖卡，請蔡培慧陣營正面回應，敢不敢說絕對不是你們自家人所為？還是稍後又要承認「是自己的青年軍」？南投人都在看，全台灣也都在看。

文傳會副主委林家興則指出，蔡培慧昔日號稱「心中只有民意，沒有黨意」，原本號稱以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在勞基法修正案的爭議中，遭到學生批評是聽黨意的砍假立委。從「社運先鋒」變成「黨意立委」、「砍假立委」，蔡培慧任教的世新大學社會發展研究所的學生更痛批蔡培慧違背「不做黨意立委」的承諾，學生事後不只在課堂上詢問蔡培慧老師，並指控蔡培慧：「如果要變成黨意立委，不如不要當了！」

林家興表示，蔡培慧的學生說想知道為什麼蔡培慧事後不解釋，只說「錯了就錯了，不想多說什麼。」 何況，蔡培慧當時還承諾「會有具體反對行動」，也就是二三讀要投反對票，但是後來結果大家都知道，蔡培慧身為老師，背叛了她的學生，當年身為立法委員，也背叛了她的支持者。

林家興質疑，請問蔡培慧立委候選人，要不要回答一下蔡老師的問題、當年蔡委員的問題？請媒體、民眾都可以去問問蔡培慧，當年為什麼要說謊？為什麼要護航砍七天假？說好的站在民意這一邊？請問妳是民意立委，還是黨意立委？如果當年相信妳的後果就是幫民進黨在國會新增一個傀儡委員，為什麼民眾還要投給妳？憑什麼鄉親還要相信妳？