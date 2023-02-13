台南市藥師節大會　黃偉哲感謝藥師協助打造防疫最佳成績

▲台南市藥師公會舉辦112年藥師節慶祝大會，台南市長黃偉哲親自到場並向藥師們表達感謝之意，並表揚得獎藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市藥師公會舉辦2023年藥師節慶祝大會，台南市長黃偉哲親自到場並向藥師們表達感謝之意，黃偉哲說台南市在這次Covid-19的防疫過程中，因為有藥師和醫護、醫事人員的共同協助，讓台南市在六都的確診人數、中重症人數和死亡人數都是六都中最少的，守出防疫最佳成績，他代表市民向藥師們表達感謝之意。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，疫情這3年，社區健保藥局藥師協助政府發口罩、發快篩獲得民眾極大的肯定，然而在醫院工作的藥師對民眾的付出貢獻亦不惶多讓，例如各醫院的藥師得協助疫苗的分裝、抗病毒藥的發放，只是未被民眾注意到，而讓醫院藥師成為默默奉獻的一群，為此，台南市藥師公會特別在全市各大醫院舉辦民眾票選「醫院服務最親切藥師」活動，提高民眾對醫院藥師的關注，也讓民眾感受醫院藥師對病患親切的服務與細心的用藥指導。

獲得「醫院服務最親切藥師」殊榮的藥師有：成大醫院郭瑜芬、陳貞螢，部立台南醫院楊智惠、台南市立醫院宋淑娟、安南醫院賴奎佑、郭綜合醫院陳建宇、台南新樓醫院秦禮萱。

獲得藥師公會各委員會推薦接受表揚的服務熱忱藥師有：鄭靜蘭、謝宏信、陳美秀、王唯任、邱文苓、馮水源、邱文貞，會中並表揚這次Covid-19疫情為確診民眾送藥到府和專責發放口服抗病毒藥的各藥局藥師。

獲頒特殊貢獻獎的柏貴企業股份有限公司董事長林景星藥師，在疫情期間無償捐贈醫用口罩給統一獅球隊來保護球員的健康；周藥師藥局林進財藥師義務幫台南市各健保藥局載送逾保存年限的處方箋至紙廠水溶銷燬，避免民眾個資外流。

吳振名強調，台南市的藥師不是只會調劑包藥而已，很多的藥師也都有取得用藥安全、失智症防治、反毒戒菸檳宣導講師資格和戒菸衛教師、長照藥師、糖尿病共同照護藥師等認證，各機關學校、社區、團體如果有需要藥師前往演講宣導作衛教，也歡迎和台南市藥師公會聯絡接洽。