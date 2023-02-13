黃偉哲首發ChatGPT早安文　細數台南AI人工智慧發展

▲全國中小學開學日，台南市長黃偉哲開全國先河，用目前當紅的ChatGPT軟體編寫開學問候文，透過官方粉專向師生與家長問好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2月13日是全國中小學開學日，台南市長黃偉哲開全國先河，用目前當紅的ChatGPT軟體編寫開學問候文，透過官方粉專向師生與家長問好，台南市府表示，黃偉哲任內積極推動人工智慧（AI）的教育扎根與市政運用，希望能讓古都結合科技，開創治理新典範。

台南市府指出，AI人工智慧是透過機器學習、語言模型、大數據分析等先進技術，大幅提升資料處理能力，並且運用在社會各層面的當紅主題，ChatGPT則是藉由關鍵字輸入，可在短時間內生成文章或與使用者對話的人工智慧聊天機器人程式。

台南市府表示，在黃偉哲市長的大力支持下，近年來台南在人工智慧領域的創新與應用上多有斬獲，包括2018年在日本加賀的「RoboRave國際機器人大賽」，共得六金五銀七銅；2021年，東區大同國小學生在micro: bit教育基金會辦理「do your: bit全球挑戰賽」中，設計鳥巢守護者裝置，符合聯合國永續發展目標（SDGs），奪得亞太地區第一名。

不僅如此，在市政治理上，台南的「城市動態影像AI感知平台」，大幅縮短政府在判讀監視影像上的時間，獲得第十屆智慧城市創新應用獎；市府交通局將ＡＩ影像辨識技術應用於交通管理，獲得中華智慧運輸學會2022年度「智慧運輸應用獎」及交通部110年度「智慧運輸系統建置發展計畫」優等獎項。

台南市府強調，人工智慧的各項應用，已是世界各國市政治理的主流，台南不只是有台積電三奈米廠的先進科技硬體大城，也會藉由持續積極推動人工智慧等各項軟體，達到「軟硬兼施」的治理目標，為台南市民提供更便捷的服務。