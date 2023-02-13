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黃偉哲趕搭全球熱潮！　開學日用「ChatGPT」跟學生問好

▲▼黃偉哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃偉哲。（資料照／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

ChatGPT近來在全球快速爆紅，由於13日適逢開學日，台南市長黃偉哲趕搭ChatGPT熱潮，用此來跟今天開學的每一位同學問好；同時，他也在留言處分享台南市政府近年在AI人工智慧的努力成果。

「ChatGPT」全名為Chat Generative Pre-trained Transformer，是由OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式，於2022年11月推出，該程式使用基於GPT-3.5架構的大型語言模型並透過強化學習進行訓練，近來在全球快速爆紅。

由於13日是全台開學日，黃偉哲也趕上「ChatGPT」的熱潮，用ChatGPT來跟每一位台南市民、同學問好。他表示，祝福每個人都有美好的一天，特別是今天開學的同學們，祝福大家在新的學年裡一切順利。

黃偉哲說，學習是一段漫長而又充實的旅程，而作為一個學生，擁有無限的潛力去探索、去成長，在這段旅程中，請保持對學習的熱忱，不斷積極地去探索，去學習。他說，祝福大家在新的學年裡，能夠在學習中獲得更多的成就和快樂，讓我們一起努力，讓台南更美好。

在此同時，黃偉哲也在留言處分享近年來台南市政府在AI人工智慧的成績，包括台南AI感知平台獲得智慧城市創新獎，以及台南是如何克服程式教育的難題等政績。

▼台南市長黃偉哲在開學日這天，透過「ChatGPT」跟每一位學生問好。（圖／黃偉哲臉書）

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