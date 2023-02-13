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大陸 大陸焦點 特派現場

不摘口罩！陸迎戰3億人開學季　終結亂象非必要不停課

▲大陸復課後，學生戴口罩上學。（圖／CFP）

▲大陸復課後，學生戴口罩上學。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情全面放開後，今年各地陸續迎來新冠病毒感染「乙類乙管」後首個開學季，預估有近3億師生將大規模集中返校。根據最新防疫要求，中小學師生還是要抽檢核酸檢測，學校非必要不能隨意停課，學生室內上課必須配戴口罩。

陸媒《中國新聞周刊》報導出，北京、上海、杭州多所中小學，具體返校防疫注意事宜，基本防疫工作包括，學校日常健康監測、減少體育課運動強度、加強心理關注等方面。

「今年除非有極特殊的情況，否則不會輕易停課。」北京市通州區一所中學的工作人員指出，這學期開學後，師生在教室還需要戴好口罩，合格的醫用外科口罩即可。課外活動時，一般不建議戴口罩。

根據大陸國務院聯防聯控機製印發《新型冠狀病毒感染疫情防控操作指南》（下簡稱《指南》）提到，當感染者占比較大，可以班級或年級為單位停止線下上課、實施線上教學。

《指南》關於校園防疫，高校師生出入校門和校園公共區域不要求提供核酸證明。根據實際需要和當地條件，中小學校和幼兒園開展師生篩檢、輪檢、抽檢等適宜的抗原或核酸檢測，師生出入校門不再提供核酸證明，其他外來人員進入校園須提供核酸或抗原陰性證明。

▲▼防疫戴口罩勤洗手。（圖／CFP）

▲防疫戴口罩勤洗手。（圖／CFP）

報導引述大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友分析，隨著大陸優化防控策略措施，新冠疫情在未來可能會斷斷續續在局部地區、部分人群、一段時間內發生，出現全國範圍內短時間、集中大規模流行可能性較小。隨著人群總體免疫力處在較高時期，還沒有確診的孩子或老人，再發生感染的可能性比較小。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁型為，「校園防疫應走向科學、精準，盡量避免動輒出現大規模停課。」

金冬雁認為，整體上兒童感染新冠後重症率很低，加上目前這輪疫情已過去，現階段不用過於擔心。「需要注意學校比較容易產生聚集感染。」

她指出，一方面要加強疫苗接種，也要加強學生的健康監測，以防孩子將感染風險帶回家，進一步傳染家裡老人。還沒陽過的小朋友，如果已經打完2針疫苗，不用過度擔憂；如果還沒接種疫苗，要盡快接種疫苗。

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