誰能代表國民黨戰2024？40.2%新北市民選侯友宜　施政滿意度曝光

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨九合一大勝，也讓支持者士氣為之一振，對於2024總統大選將派誰出戰，各方討論不斷，而目前檯面上呼聲極高的新北市長侯友宜，若真要投入參選，如何將「落跑」爭議降至最低，成為一大考驗。不過，根據關鍵調查有限公司最新民調顯示，新北市民有40.2%認為侯友宜最能代表國民黨參選2024年的總統，遠勝過其他包括鴻海集團創辦人郭台銘等人選。

關鍵調查有限公司調查指出，針對新北市民認為誰最能代表國民黨參選2024，40.2%侯友宜、20.7%郭台銘、13.2%國民黨主席朱立倫、2.0%中廣董事長趙少康、1.5%孫文學校總校長張亞中，另有22.4%無明確意見。

另外，新北市民對新北市長侯友宜上任以來的施政表現滿意度，74.8%表示滿意(21.8%非常滿意、53.0%還算滿意)，10.2%表示不滿意(6.4%不太滿意、3.8%非常不滿意)，另有15.0%無明確意見，且從交叉分析來看，不論任何政黨認同皆以滿意的比例較高。

至於滿意新北市長侯友宜施政表現者，有60.4%支持其代表國民黨參選2024年的總統大選(19.1%非常支持、41.3%還算支持)，26.5%不支持(19.1%不太支持、7.4%非常不支持)，另有13.0%無明確意見；不滿意新北市長侯友宜施政表現者，有22.7%支持其代表國民黨參選2024年的總統大選(6.4%非常支持、16.3%還算支持)，71.8%不支持(22.2%不太支持、49.6%非常不支持)，另有5.4%無明確意見。

而若新北市長進行補選，在國民黨前主席江啟臣立委、臺北市副市長李四川、新北市副市長劉和然這三個人中，新北市民有33.3%認為李四川最能代表國民黨參選、23.6%江啟臣、3.9%劉和然，6.7%表示不認識此三人，另有32.5%無明確意見。

本次調查執行單位與經費來源皆為關鍵調查有限公司，針對在戶籍地在新北市且年滿20歲者於2023年1月31日-2月4日晚上18點30分至22點、2月5日下午14點至17點30分，透過市內電話進行調查。調查完成後以內政部戶政司人口資料為母體，對樣本的戶籍地、性別、年齡、教育程度等，進行多重反覆加權(Raking)，以使樣本和母體結構一致。本次調查有效樣本734人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.6個百分點之內。