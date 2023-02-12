又被拱選總統！周典論讚「學經歷俱佳」　朱立倫：提最強人選

▲國民黨主席朱立倫今下午出席屏東縣黨部新春團拜，被屏東議長周典論拱選總統。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

繼雲林縣議長沈宗隆開出第一槍表示支持國民黨主席朱立倫選總統，今（12）日屏東議長周典論又拱朱選總統！周表示，朱的學經歷完整，又在國民黨最低迷的時候接下主席，讓黨員看到希望，因此當總統剛剛好。對此，朱立倫則回應，會無私無我與黨一致提出最好、最強的候選人。

國民黨屏東縣黨部今日下午舉行新春團拜，黨主席朱立倫也出席。屏東議長周典論說，感謝大家在主席選舉時，大家同心協力支持朱立倫當主席，當時在選主席的時候，是國民黨最低迷的時候，很多人都說國民黨永遠都沒機會了，但自己始終認為，唯有朱立倫當主席，國民黨才有希望，也才有信心在2024年贏回大局。

周典論進一步說到，從國民黨的中生代來看，朱立倫年紀輕輕就當桃園縣長、台北縣長、立委、行政院副院長，朱立倫的學經歷來當總統剛剛好，2、3年前自己就鼓勵朱出來選總統過了；周典論強調，去年選舉，國民黨選得很好，但不代表未來就會很好，所以他們希望朱立倫可以當總統候選人，而自己是覺得民調方式很奇怪，難保民進黨會用民調操控希望的對手出現。

對於周典論的力挺，朱立倫會後受訪回應，謝謝每位好朋友支持他，身為黨主席會跟國民黨一起努力贏回2024，會無私無我團結一致提出最好、最強的候選人，把總統與立委都贏回來。