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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安提早見228受難遺族　朱立倫：曾走過的悲痛讓和平更重要

▲朱立倫悼星雲。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫悼星雲。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（12）日前往佛光山，弔唁佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師。朱立倫回憶，2015年曾到佛山光敬謁大師，大師曾開示有黨無我、無私無我，也是給自己最大的受益，星雲大師的三好、四給、五和更是深植人心；至於針對台北市長蔣萬安出席二二八家屬面對面，朱立倫說，曾經走過過去悲痛，讓他們知道全民和平更重要。

朱立倫今下午赴佛光山弔唁星雲大師並於會後受訪指出，星雲大師一生為人間佛學，將所有佛教真理傳到民間且深植人心，其教化全民與對他們的所有開示，都是對這個社會最大貢獻，星雲大師的三好、四給、五和，這幾項更是深植人心。

朱立倫進一步提到，自己2015年曾到佛光山敬謁，星雲大師曾開示盼有黨無我、無私無我，大家能為社會來奉獻，這是給他最大的受益。另外，朱立倫強調，大師遺訓也是國民黨要最重視的一句話，「大師說問我一生何所求、平安幸福照五洲」，要為全民平安幸福努力。

對於蔣萬安出席二二八家屬面對面，朱立倫說，曾經走過過去的悲痛，讓我們知道和平更重要，所以才叫和平紀念日，不管各個族群、各個信仰、甚至不同的國家，大家彼此直接都能夠和諧和平，帶給民眾更安定的生活，這才是最重要的。

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