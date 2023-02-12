爬392個石階中山陵謁陵　夏立言曝訪陸心境：終有峰迴路轉一天

▲夏立言訪陸團參訪南京中山陵及第二歷史檔案館。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言一行於昨日下午抵達南京，參訪收藏大量民國時期史料的南京第二歷史檔案館，其中包括觀看國父孫中山先生親筆手稿、辛亥革命和抗戰時期的珍貴文件或照片等展品，並於12日上午前往中山陵謁陵；夏立言表示，歷來祭謁中山陵，必須先爬上392個石階，這個心路歷程就像自己兩次訪陸行，一開始固然承受不少壓力、過程有時也備感艱辛，不過，終究會有峰迴路轉、成果豐碩的一天。

夏立言表示，歷來祭謁中山陵，必須先爬上392個石階，才能向中山先生致敬。此次訪團剛開始攀爬時陰雨綿綿，感到有些辛苦，但當到達陵前一眼向下望去時，只見雨過天晴、秀麗風景盡在眼前，心情也為之豁然開朗。

夏立言認為，這個心路歷程就像他兩次訪陸行，一開始固然承受不少壓力、過程有時也備感艱辛。不過，只要堅持以民為本的信念，提出正確的目標並堅定不移的前進，終究會有峰迴路轉、成果豐碩的一天。

夏立言強調，國民黨無論是在大陸時期還是在台灣，都致力於實踐孫中山先生的三民主義建國理想，力圖復興民族、建設民生和實現民權，對兩岸的長遠發展都做出卓越貢獻。此次行程雖然緊湊，但特地安排南京參訪歷史檔案館和祭謁中山陵行程，就是在表達國民黨絕不忘本。在緬懷先賢的同時，也會傳承他們的精神，繼續為兩岸的和平穩定與繁榮發展努力奮鬥，這也是此行最大的意義。

除了參訪和祭謁的行程外，夏立言一行也於11日晚間會見江蘇省委書記信長星，就未來雙方可能進行的交流合作領域交換意見。夏在會見時表示，台灣在科技產業和學術人文等領域頗具競爭力，而江蘇有非常豐厚的歷史文化資產和經濟發展動能，不僅與國民黨有深厚的淵源，且地理風俗及生活習慣也與台灣相親相近，從推動兩岸交流的角度來看，有非常大的合作潛力。尤其是歷史文化與青年交流方面，對於加深彼此的溝通和理解很有幫助，值得未來大力推廣。

此外，12日上午謁陵結束後，夏立言也與江蘇的台商台青進行座談，聆聽他們的心聲和建議。夏立言在座談後表示，感謝當地台人對國民黨的支持鼓勵，以及長期對兩岸經濟發展的貢獻。對於所提供的許多寶貴意見，未來國民黨將在這些基礎上繼續深耕，和大家一起攜手努力、共創嶄新未來。

夏立言一行在完成南京的行程後，將於下午搭乘高鐵前往上海，並於13日上午出席滬台兩地青年企業家交流活動。

▲夏立言訪陸團參訪南京中山陵及第二歷史檔案館。（圖／國民黨提供）