國民黨碩士又少一人！林于玲學位遭撤銷　小商人：一人一次當打平

▲林于玲碩士學位遭撤銷。（圖／翻攝臉書／林于玲）



記者柯振中／綜合報導

嘉義縣前議員、民雄鄉鄉長林于玲被檢舉碩士論文涉抄，中正大學完成審查後，公告撤銷學位。網紅「小商人」對此表示，林于玲在議會要求拆他的看板，於是他才出手檢舉論文，「現在結果出來了，一人一次，當打平就好。」

由於林于玲的碩士論文涉嫌抄襲，國立中正大學7日公告，撤銷碩士學位、畢業證書。對於這樣的結果，林于玲表示「完全尊重」，對於案件造成校方困擾，她也十分抱歉，但當中論文可能有不當引述，當時也並非抱著抄襲的心態使用資料，自己經過恩師3年教導，才成功完成論文，「若有心抄襲，豈需曠日廢時？」

▼林于玲碩士學位遭撤銷。（圖／翻攝臉書／林于玲）



對於檢舉論文的原因，小商人去年10月14日曾說，他曾掛看板嘲諷林國慶一家人，卻被時任縣議員的林于玲在議會點名「看板擋到視線」，於是他才出手反擊，查了對方的論文。

小商人查詢完畢後發現，林于玲在中正大學的碩士論文有許多問題，最重要的結論竟是抄襲中山大學某位許姓碩士的論文，於是向學校檢舉。

如今審查結果出爐，林于玲的碩士學位被撤銷，小商人也在臉書再度發文，「你在縣議會要求拆我看板，我檢舉你的論文，現在結果出來了，一人一次，當打平就好。」