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林明溱暖壽許願當選立委　誓讓蔡培慧三連敗「在南投被三振出局」

▲林明溱於南投縣長任內曾P圖幫參加世棒12強賽的中華棒球隊加油。（圖／林明溱競選總部提供）

▲林明溱於南投縣長任內曾P圖幫參加世棒12強賽的中華棒球隊加油。（圖／林明溱競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

距南投縣第二選區立委補選投票日只剩下21天，選後則是國人矚目的世界棒球經典賽開打，國民黨林明溱今天借用棒球術語表示，綠營對手蔡培慧已在南投連續參選第一選區立委、縣長公職失敗，已經被國民黨賞了2好球，這次又轉換選區參選立委，因此要給她第三記好球、讓她在南投政壇被三振出局。

明天（13日）就是林明溱的生日，國民黨秘書長黃健庭今天也特地造訪南投，都曾獲媒體雜誌評選為五星縣長的2人一起切蛋糕慶生；林明溱吹蠟燭時許願時，僅許下一個心願，就是3月4日立委補選投票能夠順利當選，繼續為南投打拼、服務。

▲▼國民黨祕書長黃健庭到南投幫林明溱提前慶生。（圖／林明溱競選總部提供）

▲▼國民黨祕書長黃健庭到南投幫林明溱提前慶生。（圖／林明溱競選總部提供）

▲林明溱誓言重返國會，讓第三次參選南投縣公職的蔡培慧「三振」出局。（圖／林明溱競選總部提供）

黃健庭也感謝林明溱願意承擔、每天不停歇的拜票跑行程，同時直呼「林縣長怎麼變黑了」，又打趣說「林縣長的黑應該是被（民進黨）抹黑及曬黑」呼籲支持者一定要當林明溱的分身，幫忙拉票並出門投票，提高投票率。

林明溱另表示，對手已經連續2次在南投參選立委及縣長，這次轉換跑道到二選區參選，大酸「難道民進黨都沒有其他人才了？」他強調既然國民黨已經給對手2個好球了，這次要再給對手第3個好球，要讓對手揮棒落空、從此在南投三振出局。

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