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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯爆料「唐鳳欠薪、不務正業」！資安院緊急回應了

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲徐巧芯11日在直播中踢爆唐鳳2黑料。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯11日在直播中爆料，有民眾陳情，唐鳳的「資通安全研究院」（資安院）強迫同仁1月16日報到，1月18日才能知道薪資，甚至至今都沒有領到薪水，儼然成為「外包部」；另外，唐鳳多次被發現幫私人企業背書或宣傳，有不務正業之嫌。對此，資安院12日晚間也發出聲明回應了。

徐巧芯12日在臉書整理前一天直播，有民眾向她陳情，原本的資安院強迫同仁1月16日報到，1月18日才能知道薪資，甚至至今都沒有領到薪水，還抱怨目前已經成為「外包部」，同仁沒有榮譽感，而此案將會向台北市勞動局檢舉，「請市府調查以釐清真相。」

另外，徐巧芯還指出，唐鳳多次被發現幫私人企業背書或宣傳，上一次黃揚明發現他幫一個投資公司拍廣告，這次又跑去幫課程網站拍片，增加對方的會員，「身為部長級的政務官，不應該用政府的公信力隨意替私人公司背書，否則以後若該公司出現問題，請問唐鳳要一起負責嗎？就是因為如此不務正業，每天在數位發展部以及資安議題上才會顯得如此吃力及貧乏。」

▲數位發展部部長唐鳳出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲數位發展部部長唐鳳出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

資安院12日晚間做出回應，首先，資安院現職同仁分別於今年1月16日與1月31日到職，並依據董事會通過的薪資規劃，由資安院長核敘薪資，1月19日已經正式核發敍薪單。目前相關薪資經費已經進行行政程序，會儘速依規定撥發予同仁。

資安院強調，目前已完成今年業務計畫及預算規劃，預計下周陳報數位部核定後，就可進行後續申請經費核發行政作業，院長何全德也已於2月1日以電子郵件向請全體同仁詳細說明薪資撥發作業進程，對於同仁薪資撥發及相關權益至為重視。

針對唐鳳部分，數位發展部也指出，唐鳳從過去擔任政委到目前擔任部長，採訪紀錄都以CC授權公開釋出，地方民代所質疑的影片，是2020年唐鳳擔任政委時製作，當時就已公開在行政院公共數位創新空間（PDIS）的YouTube頻道，並以CC授權公開釋出，任何影音平台都可使用，沒有幫特定私人通路背書的問題。

數位部澄清，唐鳳擔任政委時，主責社會創新與開放政府業務，製作受訪的影音屬於本職業務，也沒有所謂不務正業的問題。

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