徐巧芯喉嚨「爆炸了」　臉書曬藥袋合照喊：我的人生就是不斷戰鬥

▲徐巧芯感冒。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布挑戰同黨籍立委費鴻泰，爭取「信義、松山區」黨內初選，兩人近期也因「世代交替」議題頻頻交手。徐巧芯10日上午透過臉書貼出一張她與藥袋合照的畫面，貼文內容寫道「最近喉嚨爆炸了，這當然是職業病，但我的人生就是不斷的戰鬥，不會停下來也不能停下來。」

費鴻泰9日在節目中稱「從來沒有攻擊過對手」，遭到徐巧芯不滿開嗆，政黨競爭就是要把資料準備齊全，拿出事實證據攻擊對手，毫不手軟地用力擊倒對方，更承諾若她贏得黨內初選門票，將全力攻擊民進黨。對此，費鴻泰10日回應，面對去年1126選舉，國民黨團召開多次的記者會，「在論文、高端疫苗議題上，我攻擊的還不夠厲害嗎？」

徐巧芯今早在臉書貼出一張她與藥袋合照的畫面，發文寫道，「今天來看醫生，最近喉嚨爆炸了。每天講話好幾個小時，日復一日，碰到季節交替又過敏，就GG了。不過還好，拿了幾天的藥，喉嚨也沒有長繭。乖乖吃藥，我想很快會好起來的。」

徐巧芯強調，這當然是職業病，但她的人生就是不斷的戰鬥，不會停下來也不能停下來。她說，她是把每天都當作最後一天在拚命的人，不眷戀於過去與明天，只在乎當下。不留下任何的遺憾，盡力把眼前的每件事做好，每天就是最好的一天。

貼文發出後，許多網友都在下方留言區加油打氣道「早日康復」，台中市新聞局長鄭照新也留言祝福「保重身體喔。」