徐巧芯拋「泰舊換芯」　誓言成為民進黨「可愛迷人的反派角色」

▲台北市議員徐巧芯10日下午受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯為參選2024信義、南松山立委，屢槓該選區同黨資深立委費鴻泰。徐巧芯今（10日）下午喊出「泰舊換芯」，並表示2024競選主旋律是年輕世代領頭拚國會過半，乖乖待在立法院記者會做傳統攻防是一種選項，但她會走出同溫層，無所不在，要成為民進黨可愛、迷人的反派角色。

徐巧芯昨對於費鴻泰受訪時稱自己競選時從不攻擊對手一事表達異議，費今上午則表示他面對2022選舉，多次出席國民黨立法院黨團的記者會，強調「我攻擊的還不夠厲害嗎？」對於節目上的發言，費強調是指他本人與人為善，28年來從未攻擊過黨內同志。

針對費鴻泰解釋，徐巧芯下午受訪時說，大家可以看專訪，絕對沒有任何扭曲、抹黑，也不是黨內互打，而是路線跟問政風格的辯論，是良性競爭。

徐巧芯也表示，年輕世代領頭拚國會過半，是她2024競選主旋律，小雞要帶母雞往前衝，透過資料、事實及證據，把民進黨的鍋徹底掀了，而這不用等到初選，「我現在開始做」，每周一、三、六晚上都有直播，每天幾乎都會有新料。

徐巧芯認為，現今台灣政治戰場早就被延伸到各個場合，乖乖待在立法院記者會做傳統攻防是一種選項，但她會走出同溫層，無所不在，「生死看淡，不服就幹」，就是她的人生哲學。

徐巧芯表示，她要成為民進黨可愛、迷人的反派角色，因為民進黨側翼像蟑螂無所不在，所以只打掃客廳根本不夠，就是要來個全面的清掃，才能把政治環境，「泰舊換芯」。