將痛擊綠營！徐巧芯「毀滅性」相簿公開　爆「潛在對手」出包影片

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024立委選戰開打，國民黨台北市議員徐巧芯日前表態投入黨內台北市第七選區立委初選。她11日在網路節目《張雅婷辣晚報》中更提到，「對於潛在的民進黨候選人，我都幫他們開了一本相簿在我的手機裡面了，只要有證據當然是要用力的痛擊對方，而且是毀滅性的攻擊」，並搶先曝光一支有關潛在對手民進黨台北市議員許淑華的影片。

徐巧芯表示，自己和該選區資深立委費鴻泰打選戰的風格不一樣，她強調在黨內初選「如果我出線，我一定攻擊」，而且她已經準備好了，不管大咖小咖，只要民進黨有犯錯的地方，作為在野黨本來就應該揪出來。她也秀出自己的手機相簿，有一個分類為「黨內初選過後、選前兩周才會公開」，裡面滿滿許淑華的爆料，目前已整理出22張，有些還沒整理進去。

雖然都是「毀滅性」爆料，但徐巧芯強調絕對與「桃色」無關，自己不會做這種事。她表示，國民黨被民進黨側翼霸凌很久了，面對對手本來就是要長時間的蒐集資料，用資料、證據去打臉對方，她認為，身在戰場最前線，就應該要不斷蒐集民進黨的問題爆出來，她強調，民進黨很會打選戰，若沒有以攻擊作為防守的準備，很難講2024的結果。

徐巧芯也直接爆出相簿中第一支影片，內容是在一場民進黨黨員座談會中，許淑華幫台北市長參選人陳時中輔選時，強調民進黨跟國民黨不一樣，他們是「抗中保台」，但許淑華卻說成「抗台保中」。徐巧芯再提到，許淑華說過，對自己影響最深的人是前綠委段宜康，因此徐巧芯解讀選了許淑華就是選了段宜康，這兩人是一樣的。

徐巧芯指出，類似的資料非常多，但真正「核彈級」的爆料要選前才能公開，她想傳達的是一個態度，要夠用功去蒐集資料，身為在野黨就是要把民進黨枉死裡打，但非用造謠、抹黑的方式，要拿出事實跟證據讓大家有共鳴。