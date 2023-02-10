費鴻泰拒握手？徐巧芯今拋「靜電」說　笑回：我太會放電電到他

▲台北市議員徐巧芯10日下午受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯先前指出，和資深立委費鴻泰握手時，「他的手有縮回來」，而費解釋，當時徐突然跑過來，只好趕快輕輕握一下，並非不願意握手。對此，徐巧芯今（10日）笑回，應該就是冬天天冷，她可能手上有靜電，「太會放電，電到他 ，他縮回去」。

徐巧芯表態備戰國民黨台北市信義、南松山立委初選提名後，與該選區資深立委費鴻泰的互動受到關注。徐巧芯去年12月23日與費鴻泰皆出席立委王鴻薇當時的松山區競選服務處成立茶會，會後徐稱儀式結束後有上前與費握手致意，但費的手有縮回來。

不過，費鴻泰昨接受媒體人黃暐瀚專訪時說，那時候徐巧芯正在和一位里長握手，他就先走去別處和其他人講話，沒想到徐突然跑過來，他不知道發生什麼事，只好趕緊輕輕握一下手，結果隔天新聞報導一出來，竟然說他不願意握手，當下真的嚇了一跳。

對此，徐巧芯10日下午受訪笑回，應該就是冬天天冷，她可能手上有靜電，「太會放電，電到他 ，他縮回去」。

至於徐巧芯曾提及，自己在4年前全力支持費鴻泰，對方當時也說今年可能會交棒給她，「看來這個承諾是沒辦法繼續進行下去」，費鴻泰昨說，「她講的話我真的沒有印象」。

徐巧芯回應，費鴻泰記性可能不好，但她的記性很好，只是細節不用講出來，多講多傷人，而她其實也不是很介意，因為與費本來就是競爭對手、同志、朋友。徐強調，她自己畫三條線，白線、紅線、灰線，「我不會做一個只待在白線的人」，但也不會踩紅線。