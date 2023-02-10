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蔡英文喊「資安即國安」　藍副發言人轟：個資早在網路上「裸奔」

▲▼國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨副發言人呂謦煒。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文與數發部長唐鳳10日為國家資通安全研究院揭牌，並稱要打造最強資安國家隊。國民黨副發言人呂謦煒今日質疑，人民的個資早在網路上「裸奔」了，蔡英文卻說要在兩年內輔導政府機關導入三重驗證機制，那麼民進黨政府過去幾年在幹嘛？資安與個資防護還要等兩年？

呂謦煒痛批，新機構也被質疑新瓶裝舊酒，數位部擁有兩百億高預算，還花七千萬租昂貴地段辦公室，結果卻眼睜睜看著人民個資遭駭客盜取，資安防護沒半步？蔡英文說「資安就是持續精進的風險管理」，結果只有風險、沒有管理？

呂謦煒指出，近期租車公司、華航等個資外洩事件頻傳，除民間機構外，更有消息傳出健保資料外流、戶政資料庫遭駭。對於民間與公家單位的資安風險，數位部不僅未做到事前監督或管理，事後更只會推責。如果未能協助公務機關與提供關鍵基礎設施，那麼要兩百億預算的數位部又有何用？數位部從公文系統、檔案管理、官網等通通外包，難道連資安防護都要外包嗎？又或者數位部的職責其實是推廣麵線訂餐系統？

呂謦煒批評，蔡英文和唐鳳今為資安院揭牌，聲稱是強化國家的數位韌性及資安防護體系，但資安院其實是舊有的行政院國家資通安全會報技術服務中心，與國家實驗研究院資安卓越中心合併改制而成。現在不僅行政院有「資安會報」、數位部有「資安署」，現在又有「資安院」，為什麼有了這麼多資安單位，卻還是管不好人民的個資與政府的資通安全？這麼多機構是不是疊床架屋、政治酬庸？

呂謦煒質疑，資安院雖已建立官網，但是所有「公開資訊」全部點不進去，沒有法規、沒有計畫、沒有預決算書，把自己搞得像黑機關一樣；在「資安訊息及聯防」下的「漏洞新聞」區，沒有國內個資外洩與資安防護漏洞新聞，只是隨意貼上每個月微軟公司的安全性更新。

呂謦煒表示，早在2018年，因《個資法》規範個資防護涉及多個主管機關，橫向聯繫不足，因此國發會設置「個人資料保護專案辦公室」統籌各主管機關個資保護事宜。然而該辦公室效能不佳，成立近5年來，官網「最新消息」區竟然只有48則消息，近半年更毫無更新，讓人質疑民進黨政府是不是螺絲鬆了？

呂謦煒透露，過去蔡政府曾成立效能不彰的「少子化辦公室」遭輿論猛譏，難道「資安即國安」就像她所謂「少子化是國安問題」一樣，只是說說而已？蔡政府看待國安風險，竟是如此輕描淡寫，難怪連國安單位高層都會惹出風紀事件。

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關鍵字：

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