快訊／無緣時力決策委員　谷阿莫：以黨員身份繼續為台灣努力

▲谷阿莫透過聲明回應選舉結果。（資料照／記者范綱儀攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量第四屆決策委員選舉結果12日出爐，受到外界高度關注的百萬YouTuber谷阿莫（本名仲惟鼎）落選，無緣擠進15名正取及3名備取名單，而去年投入苗栗縣長選戰惜敗的宋國鼎拿下第一高票。對此，谷阿莫透過聲明表示，將繼續以黨員的身份恪守崗位，為台灣努力，「這場社會實驗還沒失敗，希望未來選上的決策委員加倍努力。」

谷阿莫2月初宣布參選時代力量第四屆決策委員，消息曝光後引發高度關注，同時也導致他擁有破千萬粉絲追蹤的微博、B站帳號遭禁言，更有不少中國大陸網友湧入質問「你是台獨嗎？」

對於選舉結果不如預期，谷阿莫稍早透過聲明表示，「很遺憾的沒有辦法替黨務革新盡一份心力，但我們還是黨員的身分，也有地方優秀的黨公職，我們會恪守自己的崗位，繼續為台灣努力，監督政府，為了黨如果未來需要，我們也會協助。」

谷阿莫強調，參選的目的在於讓台灣民眾看見時代力量，這場社會實驗還沒失敗，希望未來選上的決策委員加倍努力。

時力今天公布選舉結果，此次得票數排名依序為：宋國鼎（苗栗縣前縣議員）、吳韋達（彰化縣議員）、陳椒華（立法委員）、王婉諭（立法委員）、邱顯智（立法委員）、張衞航（副秘書長）、賴嘉倫（立法院黨團主任）、陳志明（台北市黨部主委）、周偉航、蔡惠婷（新竹市議員）、白卿芬（秘書長）、林彥甫（新竹市議員）、林易瑩（台南市前市議員）、湯茹婷、簡智翔（桃園市前市議員）；備取3名為陳慶元、高偉淇、王景弘。

時力決策委員會說明，本次選舉投票人數827位，投票率 75％，第四屆決策委員任期自2023年3月1日至2025年2月28日止。