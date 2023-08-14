去年政黨財報公開　4大黨僅民進黨有餘絀6098萬

▲民進黨中央黨部。（示意圖／記者陶本和攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部今（14日）公開各政黨111年度財務申報書表，在國內主要政黨當中，民進黨是唯一餘絀為正數，賸餘6098萬元，其他國民黨、民眾黨、時代力量餘絀均為負數，其中又以民眾黨餘絀為負2165萬元最多。

根據政黨資訊網資料，民進黨111年度收入7億314萬元、支出6億4216萬元，餘絀6098萬元，支出最高的項目為員工薪資1億4875萬元及選舉專案費支出1億2592萬元；其中收入相較110年度4億3043萬元增加不少，而上年度支出為5億6458萬元，當時餘絀為負1億3414萬元。

國民黨方面，國民黨111年度收入為12億7264萬元、支出12億8112萬元，餘絀為負847萬元，支出最高的項目為黨務推展費1億3863萬元、政治獻金中的人事費用7873萬元、員工薪資7662萬元；其中收入與支出部分有7億4460萬元受黨產會限制處分，遭黨產會處分提列備損，實質收入僅5億2804萬元，實質支出為5億3651萬元。若與110年度相較，該年度收入大於支出，餘絀為7446萬元。

其他政黨方面，民眾黨111年度收入為1億2618萬元，支出為1億4783萬元，餘絀為負2165萬元，支出最高的項目為中央黨部人事費3111萬元、地方黨部業務費2661萬元；時代力量111年度收入7243萬元、支出8204萬元，餘絀為負961萬元，支出最高的項目為員工薪資2631萬元、黨務推展費2006萬元。

內政部說明，根據《政黨法》規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，今年應申報的78個政黨中，有77個已申報合格，僅剩1個政黨待補正；各政黨申報完成的財務書表內容，均已公開於「政黨資訊網」，歡迎民眾上網瀏覽查閱。