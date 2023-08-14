時代力量民調：網紅揭行人地獄　近7成「很少被汽車停讓」

▲時代力量舉辦「時代力量交通大調查：直擊行人地獄」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量今（14日）舉行記者會，公布「交通大調查」政策民調結果，超過7成民眾認為行走在路上非常危險，近7成民眾認為人行道規劃，應以身心障礙、高齡、學童福祉優先，且近7成民眾表示做為行人時，遇到汽機車轉彎「偶爾」或「很少」被停讓。

時代力量今天上午舉辦「時代力量交通大調查：直擊行人地獄」記者會，立委邱顯智、交通YouTuber「貓頭鷹交通書」、「火花羅」與會，一同透過大樣本調查分析，分析我國行人地獄現況。

根據民調結果，超過3成的台灣人每天步行時間超過15分鐘，其中雙北民眾每日行走時間超過15分鐘者，更是高於全國平均，此外，超過7成民眾認為行走在路上非常危險。邱顯智提醒，台灣每年大約有3000人死於交通事故，其中包含 400位行人，根據警政署資料顯示，8成行人都不是事故第一當事人，只是走在馬路或斑馬線上就意外遭車輛撞擊身亡。

「貓頭鷹交通書」分析，細究造成行人危險的原因，民調結果第一名是「障礙物多」佔7成3，包括擺放雜物和違規停車，其次則是「行人空間過窄」佔5成1，而「設施過多」如電線桿和變電箱、「鋪面問題」如過滑或不平整、「高低差大／坡度陡」等項目也都超過4成。

「火花羅」說明，對於如何讓行人空間更友善，民眾認為應從「工程面」改善的有66％，其中包括完善道路規劃、友善人行空間等內容；另外認為應從教育面，改善「駕駛素質行為」佔兩成；認為應從執法面，透過「違規取締執法」改善的僅佔11％。

本次調查委託皮爾森數據，於7月24日至8月6日採用網路主動發放調查方式，共完成10733份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.95%。