柯文哲挺高虹安捍衛清白　她嘆：有去年民進黨挺林智堅既視感

▲新竹市長高虹安。（圖／記者陳凱力攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘都跳出聲援。時代力量立委王婉諭15日表示，能否虛心面對錯誤決定個政黨的高度。柯文哲召開記者會力挺，「不禁讓我有民進黨去年林智堅論文案時全黨挺一人的既視感。」

新竹市長高虹安擔任立委期間，被告發涉嫌詐領助理費，以及資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署14日偵查終結，其中貪污案起訴高虹安、助理等5人，而背信案則不起訴。

王婉諭表示，能否虛心面對錯誤，決定了一個政黨的高度。去年選舉前爆出助理費爭議時，自己就曾說過「回捐的本質，其實就是雇主巧立名目，變相侵蝕勞工的勞動所得。無論是『自願』或是『非自願』，除了象徵著雇主對於勞動權益的蔑視，更有很大的法律爭議。」不論是社工回捐或助理回捐都一樣。

王婉諭直言，當高虹安遭北檢起訴後卻仍堅稱：「助理自願捐出加班費哪有違法」，就讓自己非常詫異。更令人驚訝的是，民眾黨的柯文哲還隨即召開記者會力挺，「不禁讓我有民進黨去年林智堅論文案時全黨挺一人的既視感。」

王婉諭強調，自己尊重司法，也尊重高市長透過司法程序爭取清白的權利。但仍要強調，截至目前為止，高虹安市長、民眾黨，還是沒有搞懂問題在哪裡。政黨不可能永遠不犯錯，因此，真正體現政黨價值的，是面對錯誤的態度。

王婉諭直言，清廉，是任何政治人物的最低標準，也是任何政黨必須謹守的底線。自己很認同柯文哲說，司法是國家的最後防線，「所以我更想要問，民眾黨對於清廉價值的底線，又到哪裡呢？」