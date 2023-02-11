日本4610萬劑莫德納過期！　政府宣布：全部丟掉

▲日本政府購入的1億4300萬劑初代莫德納疫苗中，有4610萬劑過期，只能廢棄。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本政府為因應新冠疫情，向美國生技公司莫德納購買了1億4300萬劑的初代疫苗，然而如今只有9690萬劑被分配給各地方政府，另外4641萬劑因為過期將面臨銷毀命運。對此，厚生勞動省則表示，「當初疫苗供應緊張，為了確保國民能施打到疫苗，這也是不得已的結果。」

根據《每日新聞》報導，厚生勞動省10日宣布，向美國生技公司莫德納購買的4610萬劑原始株疫苗，因為即將過期，將會廢棄，而同樣由該公司生產製造的二價疫苗則仍能繼續接種。

日本政府當初因為全球疫苗荒，前後向莫德納公司下訂了1億4300萬劑的疫苗，其中約有9690萬劑分配給各地方政府。截至9日為止，已施打了7910萬劑。

對此，厚生勞動省的負責單位表示，「當時疫情爆發後，全球陷入疫苗荒，為了確保有足夠的疫苗能提供日本國民接種，因此在疫苗調度時有多出大量的疫苗，如今造成廢棄也是不得已的結果。」

另一方面，日本政府曾向負責製造與流通美國Novavax新冠原始株疫苗的武田藥品工業締結合約，並下訂了1億5000萬劑的疫苗，不過日前已宣布將取消其中1億4176萬劑的購買。原因是目前已開始推行接種針對Omicron變異株的加強劑疫苗。