南韓第一夫人「機密錄音檔」流出　法院判網媒賠償1000萬

▲南韓總統尹錫悅、其妻金建希搭乘空軍一號專機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅之妻金建希曾被封為韓國「最美第一夫人」，不過她在丈夫去年5月當選總統前，不僅引起學倫爭議，更曾深陷失言風暴。她接受網路媒體首爾之聲李姓記者專訪，豈料私密對話內容卻遭對方公開，內容諷刺#Me Too事件、涉嫌干涉大選，因此於去年1月提出告訴，一審判處李姓記者必須賠償1000萬韓元。

根據韓媒《東亞日報》，南韓首爾中央地方法院民事201單獨庭昨（10）日針對金建希通話內容遭公開案進行一審宣判，判處網路媒體「首爾之聲」代表白恩宗（백은종，音譯）、記者李明洙（이명수，音譯）敗訴，須賠償金建希1000萬韓元（近新台幣24萬元），不過金建希須承擔訴訟費用的90%、白與李則僅需負擔10%。

針對此次判決，白恩宗透露他相當不服，表示將會繼續提起上訴，直到大法院（最高法院）為止。

據悉，金建希2021年7至12月與首爾之聲記者李明洙通話高達52次、時間總計長達7個小時，通話錄音檔被電視台MBC時事節目《探查報導Straight》在去年1月16日首度正式公開，內容包括金建希在通話時拉攏記者李明洙進入尹錫悅的競選團隊，顯示金建希疑似多次干涉丈夫尹錫悅的選舉。

金建希在通話中提到涉及#Me Too事件、性侵與性騷貼身秘書的前忠清南道知事安熙正很可憐，「保守派至少吃乾抹淨後懂得收尾，這個世界沒有便宜的事，所以（保守派政治人物）才比較不會爆發Me Too。Me Too之所以會爆發，就是因為他們沒給女生錢啊！沒收到錢、又想搞外遇，哈哈哈，我全都懂啊！說真的，我認為安熙正很可憐啊，我跟大叔（指尹錫悅）都站在他這邊。」

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