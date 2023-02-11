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日本盛岡市長率團拜會徐榛蔚　盼深化觀光、農業交流合作

▲日本盛岡市長谷藤裕明率團拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

日本盛岡市長谷藤裕明率團拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由日本盛岡市長谷藤裕明率領的日本盛岡市參訪團一行人11日拜會花蓮縣長徐榛蔚，花蓮在國門解封後首次迎來日本盛岡市的朋友們，雙方於會中暢談觀光、農業以及文化等各方面政策發展，期盼未來能夠更加深化合作，增進盛岡市與花蓮的友好情誼。

日本盛岡市參訪團一行人包含盛岡市市長谷藤裕明、市長夫人谷藤友美子、盛岡市議長竹田浩九、議長夫人竹田玲子、市長秘書鈴木茂也、議長秘書阿部克視、交流推進部長太田真、交流推進部長文化國際課長齊藤克幸、交流推進部長文化國際課課長輔佐佐々木努、交流推進部文化國際課主事石戶谷和、交流推進部文化國際課國際交流推進員伊香史絵、盛岡花蓮友好協會顧問谷村邦久、會長鈴木正男、副會長浅沼清一、代理副會長田沼德一、監事谷藤喜美男以及會員高橋紀子等人。

▲日本盛岡市長谷藤裕明率團拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚致贈「透光石畫燈」及花蓮名產「蜜香紅茶」。

陪同徐縣長列席的長官包含行政暨研考處長吳昆儒、觀光處長張志翔、農業處長陳淑雯、民政處長明良臻、消防局代理局長吳兆遠、原民處代理處長督固‧撒耘以及觀光處副處長林加昌等人。

徐榛蔚致詞提到，今天是春暖花開的好日子，花蓮在國門解封後迎來日本盛岡市的好朋友們，盛岡市與花蓮自2002年首次交流至今已有21年，我們共同建立深厚的情誼，而文化底蘊深厚的盛岡市一直是花蓮學習的榜樣，期盼我們在觀光、農業及文化等各方面持續深化交流。

▲日本盛岡市長谷藤裕明率團拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚接續提到，花蓮是個多元族群融合、文化力非常豐沛的城市，原住民、客家、閩南、大陸各省以及來自各國的新住民，各族群共存共榮生活在這塊土地上，花蓮不僅是全台原住民人口最多的縣市，也是南島文化的起點。文化傳承與發揚是縣政發展的重中之重，花蓮以「永續」、「智慧」作為施政策略雙軸線，以「國際智慧城市、觀光友善花蓮」作為施政方針，透過文化加值花蓮觀光產業，同時也運用數位科技強化有機農業、創新「空手觀光」旅運服務、建置智慧交通網絡、完善智慧醫療體系等，期待未來可以向盛岡市民展現我們豐碩的成果。

盛岡市市長谷藤裕明表示，由衷感謝花蓮縣政府的熱情歡迎，首先祝賀縣長徐榛蔚順利連任，2019年11月24日在徐縣長見證之下，盛岡市與花蓮市締結友好盟約，如今已過去三年的時間，未來希望徐縣長繼續對於友好交流持續給予指導與支持。近期booking平台2023年「全球好客城市」中，花蓮獲得第二名的好評，而美國紐約時報日前也公布2023年最值得去的52個地方，盛岡市也是名列第二位，相信藉由此次的深度交流，我們彼此能夠朝更好的方向發展。

▲日本盛岡市長谷藤裕明率團拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，國門解封後首次迎來日本盛岡市的朋友們，期盼未來能夠更加深化合作，增進盛岡市與花蓮的友好情誼。

盛岡花蓮友好協會會長鈴木正男分享到，非常喜悅能再次拜訪徐縣長，2019年花蓮市與盛岡市締結為友好城市，有鑑於此，為促進兩地的民間交流，2022年3月成立盛岡花蓮友好協會，目前包括法人與個人的成員達75名，真心祝願本次訪問期間能與花蓮縣的各位積極交換經驗，以此擴大民間交流。

會中，特別展示花蓮縣政府所發行的影片及書籍，向國際友人分享花蓮近年來的施政成果，包含去年底發表的四季觀光形象影片，以「洄眸傾心‧心的瀾圖」為主題，利用「洄瀾」喚起遊客「回來花蓮走走」的意境，實地探訪讓人回眸傾心的花蓮，更展現花蓮四季的宜人氣候與精緻品味的慢活步調；《因為對大山大海的承諾》一書，將花蓮地理空間、人口結構、產業經濟、文化社福等以視覺化呈現關鍵數字外，更專訪12位在花蓮這塊土地以實際行動愛地球、保育自然生態、消弭性別、族群與文化間不平等的個人與企業，將花蓮永續行動的決心傳遞給世界。

由縣長徐榛蔚代表致贈「透光石畫燈」及花蓮名產「蜜香紅茶」；透光石畫燈是由點晴設計與花蓮玫瑰石藝術館的合作，以花蓮在地業者的收藏石版畫經驗結合「Xcellent科技世界級專利光板技術」，善用花蓮在地石材讓世界看見花蓮；蜜香紅茶具有獨特天然熟果香，滋味帶顯著的蜂蜜味，甘甜後韻，是名茶中的名茶；徐縣長另外特別準備台灣品牌P.Seven的茶香水致贈給盛岡市市長夫人谷藤友美子以及盛岡市議長夫人竹田玲子，將花蓮美好香氣送給兩位夫人。

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