　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南　黃偉哲：期待兩市今年精彩交流

▲身兼台南市城市外交顧問及「山形市・台南市交流推進顧問的野崎孝男，近日應邀赴台南友誼市山形市演講，更介紹了台南現況，黃偉哲市長也特別預錄影片問候山形各界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲身兼台南市城市外交顧問及「山形市・台南市交流推進顧問的野崎孝男，近日應邀赴台南友誼市山形市演講，更介紹了台南現況，黃偉哲市長也特別預錄影片問候山形各界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

身兼台南市城市外交顧問及「山形市・台南市交流推進顧問的野崎孝男，近日應邀赴台南友誼市山形市演講，吸引山形正副市長、正副議長與議員、商工會議所會頭、日華親善協會會長、在地企業主等共計60多位當地重要人士前來參與。

▲身兼台南市城市外交顧問及「山形市・台南市交流推進顧問的野崎孝男，近日應邀赴台南友誼市山形市演講，更介紹了台南現況，黃偉哲市長也特別預錄影片問候山形各界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

野崎顧問在演講中除了分析2023年台灣情勢外，更介紹了台南現況，黃偉哲市長也特別預錄影片問候山形各界。

▲身兼台南市城市外交顧問及「山形市・台南市交流推進顧問的野崎孝男，近日應邀赴台南友誼市山形市演講，更介紹了台南現況，黃偉哲市長也特別預錄影片問候山形各界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝野崎孝男顧問長期以來積極協助台南跟山形的交流，也非常高興山形有如此多朋友關心台灣、關心台南，顯示出山形市跟台南市的友誼深厚，不久之前，台南的鄭成功祖廟也高掛起山形學生手繪的燈籠，紀念雙方的友誼，期盼疫情過後的今年，台南跟山形的交流能更為活絡，精彩可期。

▲身兼台南市城市外交顧問及「山形市・台南市交流推進顧問的野崎孝男，近日應邀赴台南友誼市山形市演講，更介紹了台南現況，黃偉哲市長也特別預錄影片問候山形各界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府新聞及國際關係處表示，兩市在2017年12月正式締結為友誼城市後，在體育、文化、農業、經貿方面的交流非常頻繁，即使在疫情期間無法互訪，仍透過兩市市長視訊會談、錄製影片、雙方互寄手繪燈籠到對方城市展示、在本地活動幫對方設置城市介紹攤位等多元方式，努力維繫友誼。

▲身兼台南市城市外交顧問及「山形市・台南市交流推進顧問的野崎孝男，近日應邀赴台南友誼市山形市演講，更介紹了台南現況，黃偉哲市長也特別預錄影片問候山形各界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨著今年疫情可望告一段落，除了目前還在鄭成功祖廟展出的山形手繪燈籠外，今年8月台南的金城國中棒球隊將再度前往山形棒球交流，到11月，山形市長更將率領經濟團到訪台南，相信透過這些實質往來，能讓雙方關係更上層樓、

兩地情誼更為緊密。

ET快訊
震後大地裂開！　空拍照曝「恐怖裂痕瘋狂蔓延」
快訊／34歲男星在家離世！　妻兒崩潰：心碎了
神秘氣球合歡山現蹤！　影片曝光了：停了1個多小時
打臉酸民！　他見1幕驚「日本人根本超愛林襄」
直擊台灣人捐物資！箱子多到爆滿　吳鳳：土耳其代表很吃驚
隋棠買房被迫做這事「很心痛」　房仲證實租客暗示過：樓下很敏感
快訊／萬華賭場被抄！　驚見前台啤總教頭閻家驊在場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南　黃偉哲：期待兩市今年精彩交流

新北安坑輕軌通車市集開幕　青農蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮

台南東門陸橋封閉施工　周邊道路號誌週期改善交通更順暢

快訊／基隆人注意！市府體恤市民儲水不及　停水延後1週

逾百對新人情人節預約結婚登記　桃園各戶所送景福宮助孕小物

素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

為土耳其災區募毛毯200條　「桃園愛心蔬食善緣會」Line群秒達標

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

劉以豪告白「我的第一次」　遭打槍..最後親到床上補償♥

隋棠「去花蓮不在家」被疑說謊　風波後首現身！憔悴模樣曝光

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南　黃偉哲：期待兩市今年精彩交流

新北安坑輕軌通車市集開幕　青農蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮

台南東門陸橋封閉施工　周邊道路號誌週期改善交通更順暢

快訊／基隆人注意！市府體恤市民儲水不及　停水延後1週

逾百對新人情人節預約結婚登記　桃園各戶所送景福宮助孕小物

素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

為土耳其災區募毛毯200條　「桃園愛心蔬食善緣會」Line群秒達標

「領2萬旅遊補助」怎玩CP值最頂？網推高質感1國家：可玩6天

孫儷慘遭出征！　網嗆「當你面抽菸犯法嗎」…爆紅男星聲明1句話掀風波

40億善款淪侯友宜小金庫？　藍反擊：為賴清德鋪2024總統路

與澤倫斯基同周訪英　江啟臣：國會、學界關心俄烏戰爭對台海影響

被活埋排球校隊「找到遺體了」　32人仍失聯！年紀最小僅12歲

鐵板麵+肉要95元　他傻眼「早餐在貴幾點！」掀論戰：你的問題

連佐佐木都愛林襄！害羞討合照　陳冠宇客串翻譯

英國挖出二戰時期德軍未爆彈　專家不慎引爆威力驚人

土耳其震後大地裂開！空拍照曝「恐怖裂痕瘋狂蔓延」車輛緊急煞停

擁3千萬粉絲奧運官方社群　介紹台灣9歲滑板小將夢想奪金

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

地方熱門新聞

快訊／基隆市停水「延後1週」

嘉義民生公園道將圳打造水岸森林廊道

台南東門陸橋封閉施道路號誌週期改善

桃園燈會還有三天！搭火車來富岡抽黃金

攜手TVBS副董啟動愛無限　謝國樑盼送關懷

發完最後1箱抗病毒藥藥師馮水源告別人世

日本官員考察台南新化果菜市場讚譽有加

亞洲大學教職員自發捐1日所得賑災　董事會加碼148萬

台北50年回收廠停業　他斷炊淚：不撿了

民進黨台南主委被檢舉介入長照標案

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南

金唐殿百足真人蜈蚣陣蕭壠文化園區祈福

桃園「代理教師全年聘期」上路　盼留良師

安坑輕軌市集開幕　青農蔬菜、好茶、羊乳

更多熱門

相關新聞

台南東門陸橋封閉施道路號誌週期改善

台南東門陸橋封閉施道路號誌週期改善

因應鐵路地下化工程施工，台南市東門陸橋與橋下機車道從2022年12月封閉施工，為減低交通衝擊，台南市交通局完成周邊替代道路共41處紅綠燈秒數調整，上下午尖峰時段週期調整為160秒，離峰時段週期調整為140秒，有效提升東門陸橋周邊道路車流續進效果，也呼籲用路人留意號誌變換不要闖紅燈危及交通安全。

台南自小客行駛中離奇爆炸　驚悚影像曝

台南自小客行駛中離奇爆炸　驚悚影像曝

即／台南休旅自撞分隔島成火球　駕駛全身焦重傷亡

即／台南休旅自撞分隔島成火球　駕駛全身焦重傷亡

台南永康水泥預拌車右撞輾死腳踏車騎士

台南永康水泥預拌車右撞輾死腳踏車騎士

黃偉哲建議常態化規劃新冠疫苗施打時程

黃偉哲建議常態化規劃新冠疫苗施打時程

關鍵字：

野崎孝男山形演講台南黃偉哲交流

讀者迴響

熱門新聞

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

發錢了！一條件可領「57600元」

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

2023「上半年桃花運TOP3」出爐！

5星座事業運爆棚！有望升官加薪

蕾菈二胎性別公佈　帥尪當場淚崩

女士官遭「老漢推車」內射　挨告軍官驚覺：她男女通吃

雙人穿情侶裝來玩樂園「直接5.5折」

東京大雪警報　上百航班取消

經典賽凌晨修正海報　「台灣球員」上架了

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

AMG-C63失控撞爛一排車　24歲無照男這下賠慘了

更多

最夯影音

更多
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD
愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面