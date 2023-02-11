藍營多人搶選立委　朱立倫子弟兵、最美主持人擬戰新北這些選區

▲國民黨發言人李明璇。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨九合一選舉勝出後，黨內有志挑戰2024立委者眾，其中多名新北市藍營市議員、區黨部主委、發言人更是蓄勢待發投入選戰。其中包含朱立倫子弟兵葉元之、「北漂最美主持人」李明璇，甚至曾選土城三峽立委但失利的議員林金結等人都有意願角逐這次新北立委。黨內中生代躍躍欲試，初選廝殺恐在所難免。

市議員葉元之在去年九合一選舉以次高票連任，近期頻被勸進參選立委，可望挑戰民進黨在板橋東、西區的現任立委羅致政或張宏陸。國民黨新北第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）市議員林金結，上屆立委選舉迎戰民進黨立委吳淇銘，最後不幸敗北，林金結2024有意願捲土重來再戰立委。

有國民黨「最美主持人」之稱的發言人李明璇，有意挑戰板橋區立委。李明璇表示，選舉要考量的細節很多、必須各方面思慮周全，她會思考從高雄北上到新北市，就是想在藍營新北市的艱困選區中開疆闢土，同時找出在地最能團結的選區，希望能為國民黨拓展版圖，增加立委席次。

▲國民黨發言人蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）



國民黨中和區黨部主委張智倫也提到，上次已經選過一次初選，這次地方選舉也大力輔選，參選2024立委意圖相當清楚，他希望用自己的財經及會計專業到中央減稅利民，協助地方發展。

另外，在新北市議員選舉中惜敗的黨青年部前主任蕭敬嚴也表示，將備戰新北市第12選區立委，而這個選區的現任立委便是民進黨的賴品妤。他提到，從參選議員到現在，態度始終一樣，沒有什麼角色非他不可。但只要黨有需要、地方有需要他的時候，就不畏懼全力以赴，初衷始終沒有改變。就是要讓大家知道國民黨的年輕世代是願意付出，勇於接受挑戰的。

面對今年的選戰，蕭敬嚴的想法是，要把失去的選區拿回來，這才是真正展現世代交替的意義。面對新世代選戰，面對同樣年輕的現任對手，他們在選區的提名應考量如何應對，並出奇才有機會制勝。