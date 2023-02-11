朱立倫出席台南感恩餐會　讚許林進旺栽培青年參政

▲國民黨主席朱立倫11日出席台南市新春團拜暨謝龍介感恩餐會，朱立倫說勉勵黨籍議員、里長與鄉親繼續團結努力，以大局為主共同為台灣打拼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨主席朱立倫11日出席台南市新春團拜暨謝龍介感恩餐會，朱立倫說特別感謝謝龍介，為黨在台南打了一場漂亮的選戰，謝龍介肯打拼、肯努力，這就是國民黨的精神，在最艱困的時候，國民黨堅持走對的路，愛台灣就是好好為百姓做事情，勉勵黨籍議員、里長與鄉親繼續團結努力，以大局為主共同為台灣打拼。

朱立倫讚許台南市黨部林進旺主委，對栽培年輕人的決心，以行動來實踐鼓勵青年參政。此外，國民黨希望可以和所有世界的國家，包括美、日、歐洲各國做好朋友，兩岸一定要和平，會繼續堅持兩岸交流，副主席夏立言目前在大陸替農漁民和困難的產業發聲，解決問題，就是希望讓百姓過好日子，農漁產品可以銷出去，各產業的困難可以解決，這就是國民黨最期待，最重要是兩岸不要戰爭，讓子孫安居樂業，這就是國民黨的目標。國民黨是對話與交流，為人民爭取福利，民進黨是對抗與交惡，為自己爭取政治利益。

林進旺表示，世代交替很重要，為了培養年輕從政人才，並鼓勵年輕人蹲點經營，林寶桂文教基金會拋磚引玉捐贈300萬作為培育經費，培養喜愛公共服務的青年，為社會發聲、為公共發展帶來正面影響。

另享勵工業股份有限公司透過市黨部，捐贈土耳其、敘利亞共新台幣40萬賑災善款，會中由主委林進旺轉交給紅十字會台南縣支會，由黃榮俊會長代表接受轉交紅十字總會，期盼幫助災民修復傷痛並重建家園。

謝龍介感謝台南鄉親一路支持與陪伴，是自己的努力不夠，讓大家的期待失望，他會繼續疼惜這座城市，繼續愛這片土地，一本初衷，希望台南能夠蛻變和更幸福。