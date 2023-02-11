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鐘有輝、林雪卿3度新北聯展　展現愛與藝術「對畫」交織

▲鐘有輝、林雪卿3度新北聯展 展現愛與藝術「對畫」交織。（圖／新北市文化局提供）

▲慶祝結婚30周年共創汽車《幸福讚歌》，在車身上印有兩人的代表圖像葉與蝶。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新莊文化藝術中心自即日起至4月16日展出「藝術之愛：鐘有輝．林雪卿雙個展」，本展由國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所廖新田教授策展，展現鐘有輝、林雪卿用愛交織而成的藝術旅程，今（11日）在新莊文化藝術中心盛大開幕。

▲鐘有輝、林雪卿3度新北聯展 展現愛與藝術「對畫」交織。（圖／新北市文化局提供）

▲鐘有輝、林雪卿三度聯展於新北市相聚，展現愛與藝術「對畫」交織。

副市長謝政達表示，新北市境內藝術家薈萃，擁有豐富文化底蘊，近年陸續辦理許多在地藝術家包括連勝彥、焦士太等精彩展覽，這次邀請定居三峽的藝術家夫妻檔-鐘有輝教授及林雪卿教授共同展出；本次三度聯展於新北市攜手呈現這些年的創作歷程，呈現賢伉儷的藝術之愛，兩人以版畫聞名，卻不侷限與此，運用不同媒材如玻璃、陶瓷、釉藥等與之結合，創作出新的藝術。

鐘有輝及林雪卿於1975年正式結為連理，同為師承廖修平教授，皆為「十青版畫會」創始成員。兩人分別在不同學校任教，並持續推廣版畫創作，展出近80件作品，其中展出慶祝結婚30周年所共創的汽車《幸福讚歌》，在車身上印有兩人的代表圖像「葉」與「蝶」，象徵兩人的愛情與幸福的交織。本展也將首度展出林雪卿的陶瓷板作品，如《月夜》系列、《光明女神》系列等。

▲鐘有輝、林雪卿3度新北聯展 展現愛與藝術「對畫」交織。（圖／新北市文化局提供）

▲鐘有輝作品《望》。

策展人廖新田認為，林雪卿的創作微觀中有宏觀的大氣，而鐘有輝的風格則是宏觀中走微觀的細膩，彼此的關係是「對畫」狀態，一如對話，其實是用畫來談心。「藝術之愛：鐘有輝．林雪卿雙個展」即日起至4月16日新莊文藝中心展出，歡迎市民朋友前往觀賞，展期間也將舉辦推廣課程，讓大眾更加認識版畫之美。詳細活動訊息可上「新莊文藝中心」官網或「新莊文化藝術中心」臉書粉專查詢。

▲鐘有輝、林雪卿3度新北聯展 展現愛與藝術「對畫」交織。（圖／新北市文化局提供）

▲鐘有輝作品《聚寶盆》。

▲鐘有輝、林雪卿3度新北聯展 展現愛與藝術「對畫」交織。（圖／新北市文化局提供）

▲林雪卿作品《月夜》系列。

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