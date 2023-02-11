情人節將屆！新北推薦5大公園　浪漫助攻戀情升溫

▲石門區幸福雙心公園是北海岸熱門打卡景點之一。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

西洋情人節將屆，新北市政府綠美化環境景觀處推薦來趟新北公園之旅，從石門幸福雙心公園、三芝芝蘭公園、板橋介壽公園、三重永盛公園及五股水碓觀景公園等，搭配公園內浪漫藝術裝置從海邊到山上，從早到晚，助攻有情人戀情升溫！

景觀處表示，一年中最浪漫的節日，如果想要短暫遠離都市塵囂，就來石門「幸福雙心公園」吧！傳承石門「牽罟」傳統捕魚文化，園內設置「牽罟織夢網」裝置藝術，透過巨型不鏽鋼骨架搭配炫彩玻璃組合而成，在豔陽照映下會產生不同變化，呈現百變的光影效果，配合「幸福石門」愛心鐘，已是北海岸熱門的打卡景點之一。

▲三芝區芝蘭公園超大型閃亮的婚戒裝置藝術。

另外，北海岸熱門景點，就不得不推薦三芝「芝蘭公園」及「芝蘭觀景平台」，長約57公尺的水藍色長廊，擁有「北海岸最美伸展台」美譽，尤其終點設有超大型閃亮的婚戒之裝置藝術，搭配遼闊北海岸海景，為情人節展開序幕。

若情侶想待在市區渡過情人節，板橋「介壽公園」便是最佳選擇！公園內有Q版王子與公主塑像、愛心形鞦韆架造景，搭配歐式庭院建築及拱門，許多夢幻場景讓情侶們美照拍不停，好好記錄甜蜜每一刻，附近還有許多婚紗公司、熱鬧商圈及餐廳，迅速為情侶們的戀情升溫。

▲五股區水碓觀景公園愛心造型「看飛機展望台」。

倘若拍照還拍不夠，充滿粉紅泡泡的三重「永盛公園」絕對能滿足熱戀中的情侶，以浪漫愛情城堡為主題的兒童遊戲場，另設有愛心吊椅及彩色木馬等各種造景，地墊也有愛心字樣，宛如置身夢幻城堡及遊樂園浪漫氛圍滿點！

情人節行程又怎麼能少了浪漫夜景？五股「水碓觀景公園」依山而建，周邊大多為住宅區，是距離城市鬧區最近的郊山。園區配合坡度遍植花木，有觀景涼亭、健康步道、自行車道、慢跑道及6條不同長度的休閒步道。

▲五股區水碓觀景公園瞭望雙北城市景觀。

其中，色彩繽紛討喜的「賞景健身展望台」以及愛心造型的「看飛機展望台」更是適合情侶們的秘密浪漫景點！早上瞭望雙北的城市景觀；下午看夕陽美景；夜晚賞閃爍的燈火夜景，各個時序的新北城市光景盡收眼底，即使在城市裡也能享受媲美國外的百萬夜景！

景觀處長林俊德表示，西洋情人節歡迎民眾搭乘大眾運輸工具，來趟新北公園之旅，讓新北公園陪伴情侶們一起渡過最甜蜜的情人節！

▲三重區永盛公園以浪漫愛情城堡為主題兒童遊戲場。